Wo Badezimmerträume beginnen: Die besten 100 Bad-Studios Deutschlands 2025

Entdecken, planen, träumen: Umfangreiches redaktionelles Special "Bad & Wellness" in der aktuellen Ausgabe 3 von AW Architektur & Wohnen liefert aktuelle Trends und Inspirationen rund um die private Wellness-Oase

Ausgezeichnete Bad-Studios im ganzen Land

Jährlich neue Bestenliste der AW Architektur & Wohnen-Redaktion

Vom Waschraum zur Wohlfühloase: In den letzten Jahrzehnten hat sich das heimische Bad von einem rein funktionalen Raum zu einem intimen, stilvollen Rückzugsort entwickelt. Sanitärkeramik, die nach den farbintensiven 70er und 80er Jahren lange Zeit ausschließlich neutral weiß daherkam, erlebt einen Retro-Trend und zeigt - zeitgemäß interpretiert - wieder mehr Farbe. Moderne Duschsysteme und Armaturen erfüllen nicht nur höchste Ansprüche an Komfort und Funktionalität, sondern tragen mit einem umweltfreundlichen Wassermanagement auch dem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit Rechnung.

Das Magazin AW Architektur & Wohnen, Deutschlands ältestes Magazin für Architektur, Wohnen und Design, stellt jetzt im Rahmen eines umfangreichen "Bad & Wellness"-Specials (aktuelle Ausgabe #3/2025 seit 2. Mai im Handel) die neuesten Trends in der Badezimmergestaltung und -einrichtung vor und liefert vielfältige Inspirationen. Damit bei der persönlichen Umsetzung auch die richtigen Profis unterstützen, hat das Magazin aus dem Jahreszeiten Verlag für das aktuelle Special wieder die besten 100 Bad-Studios in ganz Deutschland ausgezeichnet. Die prämierten Studios beraten bei der Planung des perfekten Bads besonders kreativ und kompetent, bieten einen weitreichenden Service und innovative Lösungen, führen ein Sortiment namhafter Badhersteller und -marken und haben durch die Umsetzung außergewöhnlicher Badprojekte auf sich aufmerksam gemacht. Die gute Nachricht: Ob in der Stadt oder auf dem Land - überall in Deutschland finden sich hervorragende Adressen, die das private Spa ein Stückchen näherbringen.

"Mit unserer Aufnahme in die Liste der 100 besten Studios geben wir unseren Leserinnen und Lesern eine gute Orientierung und unterstützen gleichzeitig die ausgezeichneten Partner im Handwerk rund um die sanitäre Inneneinrichtung. Wir stehen dafür ein, dass mit den ausgewählten Studios schon die Planung eines neuen Bades ein Vergnügen wird", so Karen Hartwig, Chefredakteurin AW Architektur & Wohnen. "Die Bad-Studios wiederum sind stolz auf ihre Auszeichnung und setzen sie in der Kommunikation ein - jedes Jahr melden sich neue Unternehmen, um sich mit ihren Projekten bei uns zu bewerben. Das spricht für die Relevanz unserer Auszeichnung."

Zu den ausgezeichneten Studios gehören u.a.:

Baden-Württemberg: Wolf Haustechnik, Heubach

Bayern: Obermaier Bäder, München

Berlin: Goldmann Badmanufaktur

Hamburg: Port 1

Schleswig-Holstein: Rosenthal Bäder & Wärme, Norderstedt

Niedersachsen: Holtzmann & Sohn, Ronnenberg

Hessen: RS Schnitzer Home Design, Bruchköbel

Nordrhein-Westfalen: Steinrücke - Bad und Raum, Dortmund

Rheinland-Pfalz: Axel Fröhlich, Mainz

Sachsen: badpunkt Badaustellung - Pietsch Haustechnik, Leipzig

Einen Link zum Download des aktuellen Bad-Specials stellen wir auf Nachfrage und bei Nennung von AW Architektur & Wohnen gerne zur Verfügung.

