Luxury Icons: Robb Report kürt 5 Role Models

Im Herbst kürt das Luxusmagazin Robb Report aus dem Jahreszeiten Verlag 5 Deutsche zu den absoluten Luxury Heroes. Diese 5 Role Models verstehen sich auf Eleganz, haben einen ausgeprägten, individuellen Stil und sie haben Vorbild-Charakter. Applaus für die 5 Luxury Icons des Herbstes - sie werden in der aktuellen Ausgabe des Robb Report (#4/2024, ab sofort im Handel) vorgestellt.

Der Gentlemen: Dieser Münchner pflegt einen eleganten Lebensstil im Anzug samt Champagnerglas. Wer Chris Fraas folgt, bekommt humorige POV-Videos rund um "Old Money"-Ästhetik. Und wer Hotel- und Weintipps braucht, ist bei ihm goldrichtig.

Der Stylist: Als Modeexperte schreibt der gebürtige Ilmenauer und vormalige Fußball-Profi Jean-Claude Mpassy seit 2013 in seinem "New Kiss on the Blog" über Männermode, Reisen und Autos. Wenn er Sportler oder Musiker stylt, sitzt wirklich alles perfekt.

Der Solide: Gentleman, Ehemann und Mann mit Leidenschaft und Freude am Leben. Model und Influencer Johannes Huebl hat gerade sein zehntes Ehejahr mit dem Model Olivia Palermo in Baden-Baden gefeiert. So viel Glamour ist in Deutschland selten, so viel Stil auch.

Der Unangepasste: Der gebürtige Australier Justin O'Shea lebt mit Gattin Veronika Heilbrunner in Bayern. Früher Kreativdirektor bei Brioni und Director of Fashion bei Mytheresa.com, ist der Autofan heute Influencer und zeigt uns das stilvolle Leben als Vater im Anzug und mit Tattoos zwischen Paris, L. A. und Ibiza.

Der Jugendliche: Das deutsche Model Moritz Hau lebt in Paris, läuft unter anderem für Dolce & Gabbana und wirbt für Dior. Instagram-Follower: 1,6 Millionen. Wir lieben ihn für seine frische Interpretation von Trends wie Quiet Luxury und gutem alten britischen Stil.

Link zum Beitrag: https://www.robbreport.de/style/mode/diese-5-influencer-sollte-man-kennen

