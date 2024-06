Jahreszeiten Verlag GmbH

Robb Report: Diese 5 Deutschen sind die neuen Luxury Icons

In einer Welt, die sich rasant verändert, bedeutet echter Luxus mehr als nur materiellen Besitz - es ist eine Einstellung, die sich in bewusstem Konsum und der Wertschätzung von Qualität und Authentizität widerspiegelt. Auch soziale und ökologische Verantwortung spielen eine Rolle. Und der wohl wertvollste Luxus von allen: Zeit. Diese fünf Männer, die der Robb Report in seiner neuen Ausgabe (#2/2024, ab morgen im Handel) vorstellt, sind in dieser Hinsicht die neuen Luxury Icons Deutschlands:

Jürgen Klopp - der es geschafft hat, auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Premier League-Trainer aufzuhören und etwas Neues für sich zu suchen. Ein großartiges Vorbild!

Alexis Dornier - dem das Kunststück gelungen ist, als deutscher Architekt Bali ein neues architektonisches Gesicht zu geben. Seine Projekte, darunter Wohnhäuser, Hotels und kommerzielle Bauten, verbinden auf harmonische Art und Weise moderne Architektur mit der natürlichen Umgebung der indonesischen Insel.

Jan Böhmermann - der sich den Luxus nimmt, sich nicht einlullen zu lassen. In einer Zeit, in der es zunehmend an Führung und Werterhalt fehlt, ist seine Sendung ZDF Magazin Royale, die seit November 2020 wöchentlich freitags ausgestrahlt wird, ein echtes mediales Korrektiv.

Ricky Saward - der als Europas erster veganer Sternekoch nicht nur komplett auf tierische Produkte verzichtet, sondern auch auf die meisten Gewürze. Sein Restaurant Seven Swans in Frankfurt ist dennoch - oder gerade aus diesem Grund - mindestens ein Jahr im Voraus ausgebucht, seine Gäste essen exklusiv: auf viele Ingredienzen verzichten - dennoch nichts vermissen.

Ben Bernschneider - ein kreativer Visionär, der als Deutschlands erfolgreichster Mode-Influencer glaubwürdig vorlebt, dass auch kleine Dinge wie Hosenträger, Mut zur Farbe und ein Oberlippenbart genauso Luxus sein können wie ein teurer Maßanzug.

