Ausgezeichnet: Die besten 100 Bad-Studios in ganz Deutschland

Ob auf dem Land oder in der Stadt: In Deutschland gibt es überall ausgezeichnete Bad-Studios

Umfangreiches redaktionelles Special "Bad & Wellness" in der aktuellen Ausgabe 3 von AW Architektur & Wohnen

Ob ein ausgiebiges Wannenbad, eine wohltuende Dusche oder ein Gang in die heimische Sauna - das eigene Badezimmer ist ein intimer Rückzugsort. Mit der richtigen Planung kann es sogar zum perfekten Spa at Home werden. Welche Bad-Studios in Deutschland bei der Planung der heimischen Wellness-Oase besonders kreativ und kompetent beraten, einen weitreichenden Service und innovative Lösungen parat haben sowie ein Sortiment namhafter Badhersteller und -marken zur Auswahl stellen, prüft jedes Jahr aufs Neue das Magazin AW Architektur & Wohnen. Die 100 besten Bad-Studios 2024 in Deutschland stellt die Redaktion jetzt in der neuen Ausgabe (#3/2024) im Rahmen eines umfangreichen "Bad & Wellness"-Specials vor. Besonders erfreulich: Ob auf dem Land oder in der Stadt, ob im Norden, Süden, Osten oder Westen - wer ein Badezimmer plant, findet überall in Deutschland ausgezeichnete Studios und kann sich sehr gut beraten lassen.

"Damit geben wir unseren Leserinnen und Lesern eine gute Orientierung und unterstützen gleichzeitig die ausgezeichneten Partner im Handwerk rund um die sanitäre Inneneinrichtung", so Karen Hartwig, Chefredakteurin AW Architektur & Wohnen. "Die Studios sind stolz auf ihre Auszeichnung und setzen sie in der Kommunikation ein - jedes Jahr melden sich neue Unternehmen, um sich mit ihren Projekten bei uns zu bewerben. Das spricht für die Relevanz unserer Auszeichnung."

Zu den ausgezeichneten Studios gehören u.a.:

Sachsen: Klotz Badmanufaktur, Dresden

Berlin: Goldmann Badmanufaktur

Hamburg: Port 1

Schleswig-Holstein: Bäderwelten, Kiel

Niedersachsen: Theuerkauf Badkultur, Burgwedel

Nordrhein-Westfalen: Ultramarin - Raum Fliese Bad, Köln

Hessen: Badraumwunder, Wiesbaden

Baden-Württemberg: Wahl, Böblingen

Bayern: Obermaier Bäder, München

