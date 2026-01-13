ZDF

ZDFinfo-Programmänderung Woche 07/26

Samstag, 07.02. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Leschs Kosmos Deepfakes - der Manipulation ausgeliefert? Deutschland 2021 „Covid-19 - Spurensuche in Wuhan“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 08.02. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte Die Halong-Bucht Deutschland 2022 „ZDF.reportage: Traumziel Albanien - Vom Geheimtipp zum Publikumsliebling“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 12.02. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Belagerung der Sidney Street Großbritannien 2019 „Ermittler! - Falsche Freunde“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 13.02. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Armee der Zukunft - Drohnen und autonome Waffen Schweiz 2023 „Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt: Angriff aus dem Hinterhalt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)

