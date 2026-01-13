PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDFinfo-Programmänderung Woche 07/26

Mainz (ots)

Samstag, 07.02. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.15	 Leschs Kosmos
	 Deepfakes - der Manipulation ausgeliefert?
	 Deutschland 2021

	„Covid-19 - Spurensuche in Wuhan“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Sonntag, 08.02. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.30	 Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte
	 Die Halong-Bucht
	 Deutschland 2022

	„ZDF.reportage: Traumziel Albanien - Vom Geheimtipp zum 	Publikumsliebling“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 12.02. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen
	 Belagerung der Sidney Street
	 Großbritannien 2019

	„Ermittler! - Falsche Freunde“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 13.02. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Armee der Zukunft - Drohnen und autonome Waffen
	 Schweiz 2023

	
	„Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt: Angriff aus 	dem Hinterhalt“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

