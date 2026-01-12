ZDF

"sportstudio live" im ZDF mit Biathlon aus Ruhpolding

Heimspiel für Franziska Preuß: Beim Biathlon in Ruhpolding hofft die Weltcup-Gesamtsiegerin der vergangenen Saison in der vertrauten Chiemgau-Arena auf einen weiteren Aufschwung mit Blick auf Olympia in gut drei Wochen. Erste Gelegenheit bietet die 4 x 6-Kilometer-Staffel der Frauen, die am Mittwoch, 14. Januar 2026, ab 14.05 Uhr, im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen ist – zugleich der Auftakt zu fünf Tagen Wintersport live im ZDF: Bis Sonntag, 18. Januar 2026, ist "sportstudio live" im ZDF täglich auf Sendung, hinzu kommen zahlreiche Livestreams im ZDF-Streaming-Portal.

Zunächst steht am Donnerstag, 15. Januar 2026, von 14.05 bis 16.00 Uhr, erneut der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding im Fokus – dann mit der Übertragung der 4 x 7,5-Kilometer-Staffel der Männer. Im bayerischen Biathlon-Mekka ist das ZDF erneut mit seinem bewährten Präsentationsteam vertreten: Alexander Ruda moderiert die Übertragungen aus Ruhpolding, als ZDF-Biathlon-Expertin ist Denise Herrmann-Wick erneut im Einsatz, die Wettbewerbe kommentieren Volker Grube und Co-Kommentator Sven Fischer.

Biathlon, Ski alpin und mehr

Biathletin Franziska Preuß hofft nach ihrem fünften Platz in der 10-Kilometer-Verfolgung in Oberhof nun auf einen Podestplatz beim Weltcup in ihrem Wohnort. Am Freitag, 16. Januar 2026, ist ab 14.10 Uhr der 7,5-Kilometer-Sprint der Frauen beim Weltcup in Ruhpolding live im ZDF zu sehen. Bereits ab 12.00 Uhr ist "sportstudio live" auf Sendung, zunächst mit einer Zusammenfassung von der Kür der Paare bei der Eiskunstlauf-EM im britischen Sheffield (die Kür der Frauen ist abends ab 19.00 Uhr im ZDF-Livestream zu erleben), und dann ab 12.15 Uhr mit dem Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im schweizerischen Wengen. Bis 16.25 Uhr stehen neben der Biathlon-Übertragung auch noch Zusammenfassungen vom Weltcup der Skispringerinnen im chinesischen Zhangjiakou und vom Skeleton-Weltcup der Frauen und Männer im sächsischen Altenberg auf dem linearen Programm – im Anschluss sendet das ZDF die Folge "Konkurrenzkampf" aus der Doku-Serie "Biathlon Nation – Ein Team. Eine Mission".

Das Wintersport-Wochenende im ZDF

Noch mehr Wintersport hält dann das Wochenende im ZDF bereit – am Samstag, 17. Januar 2026, von 10.20 bis 18.05 Uhr, und am Sonntag, 18. Januar 2026, von 10.15 bis 17.15 Uhr. Vom Biathlon-Weltcup in Ruhpolding ist am Samstag gegen 14.15 Uhr der 10-Kilometer-Sprint der Männer zu sehen, am Sonntag ab 12.15 Uhr die 10-Kilometer-Verfolgung der Frauen und ab 14.55 Uhr die 12,5-Kilometer-Verfolgung der Männer. Am Samstag steht gegen 12.20 Uhr ein Highlight im Ski alpin-Weltcup der Männer auf dem ZDF-Programm: die legendäre Lauberhorn-Abfahrt aus Wengen in der Schweiz. Der Slalom am Sonntag ist ebenfalls im ZDF präsent. Aus Oberhof in Thüringen überträgt das ZDF an beiden Tagen den Weltcup in der Nordischen Kombination, den Langlauf-Weltcup sowie den Rodel-Weltcup und die Rodel-EM. Der Bob-Weltcup findet mehr als 200 Kilometer weiter östlich statt – im sächsischen Altenberg. Während im alpinen Ski-Weltcup die Athleten am Lauberhorn an ihrer Olympiaform arbeiten, sind die Athletinnen im Olympia-Ausrichterland aktiv – im italienischen Tarvisio.

"sportstudio"-Doku "Lisa Buckwitz: Only Bob – Mein Körper. Mein Kapital"

Der olympische Saisonhöhepunkt in Mailand und Cortina d‘Ampezzo ist bei diesen verschiedenen Weltcups immer schon im Hinterkopf der Athletinnen und Athleten – auch für Bob-Olympiasiegerin Lisa Buckwitz. Zum Abschluss des langen Wintersport-Wochenende ist am Sonntag, 18. Januar 2026, 17.15 Uhr im ZDF, die "sportstudio"-Doku "Lisa Buckwitz: Only Bob – Mein Körper. Mein Kapital" zu sehen, die die Sportlerin auf ihrem Weg zu den Olympischen Winterspielen 2026 begleitet. Der Film von Eva Schötteldreier ist ab Freitag, 16. Januar 2026, 10.00 Uhr im ZDF zu streamen.

