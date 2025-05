EIT Digital

Kontinente überbrücken: EIT Digital unterstützt die EU-Initiative „Choose Europe".

Brüssel und San Francisco (ots/PRNewswire)

EIT Digital, eine führende europäische Organisation für digitale Innovation und unternehmerische Bildung, kündigte heute eine neue Initiative an, die strategisch mit der Initiative „Choose Europe" („Europa wählen") der Europäischen Kommission abgestimmt ist. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Forscher aus den USA und Unternehmer aus aller Welt für das pulsierende Ökosystem der digitalen Innovation in Europa zu gewinnen.

Das am 5. Mai 2025 in der Pariser Universität Sorbonne gestartete Projekt „Choose Europe" stellt eine Investition der Europäischen Union in Höhe von 500 Millionen Euro dar, die durch zusätzliche 100 Millionen Euro aus Frankreich ergänzt wird. Das Programm zielt darauf ab, Europa als globalen Knotenpunkt für wissenschaftliche Forschung und Innovation zu positionieren und bietet internationalen Forschern, insbesondere aus den Vereinigten Staaten, erhebliche Anreize wie „Super-Stipendien", verlängerte Verträge und Umzugsbeihilfen.

Als Reaktion darauf hat EIT Digital maßgeschneiderte Programme entwickelt, um die Integration von US-Forschern, Unternehmern und globalen Innovatoren in die digitale Landschaft Europas zu erleichtern.

Die Initiative besteht aus einem Track für Forscher, der von der EIT Digital Silicon Valley Foundation geleitet wird, und einem Track für Unternehmer. Diese umfassen:

SPIN: Rise: Ein dreimonatiges hybrides Vorinkubationsprogramm, das praktische Instrumente zur Stärkung von Anträgen auf öffentliche Fördermittel und zur Entwicklung überzeugender Pitches für potenzielle Investoren bereitstellt.

SPIN: Explore: Ein neunstündiger Online-Kurs, der grundlegende unternehmerische Fähigkeiten und Einblicke in den Übergang von Innovationen vom Labor zum Markt vermittelt.

Darüber hinaus hat das renommierte Programm Growth Services von EIT Digital eine begrenzte Anzahl von Stellen für US-Scaleups bereitgestellt. Diese Initiative unterstützt Technologieunternehmen dabei, Zugang zu den notwendigen Finanzmitteln für die Expansion ihrer Geschäftstätigkeit in Europa zu erhalten. Dies geschieht durch einen strukturierten Ansatz, der die Vorbereitung, die Vermittlung von Investoren und die Unterstützung bei der Kapitalbeschaffung umfasst.

Unternehmer in der Frühphase können am Venture Incubation Program von EIT Digital teilnehmen, einer zweistufigen Initiative, die unternehmerische Ausbildung und Unterstützung beim Aufbau von Unternehmen kombiniert.

Federico Menna, CEO von EIT Digital, erklärte: „Die Initiative ‚Choose Europe' bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit, die transatlantische wissenschaftliche Zusammenarbeit zu stärken, und eine Chance für globale Unternehmer, vom europäischen Lebensstil zu profitieren. Unsere speziellen Programme bauen auf der Initiative der Europäischen Kommission auf und bieten Talenten aus den USA einen privilegierten Zugang zum digitalen Innovationsökosystem Europas, sodass sie mit Hilfe von Technologie zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen können – im Wesentlichen ein Ort in Europa, an dem sie mit EIT Digital Fuß fassen können."

Die Initiative von EIT Digital fügt sich nahtlos in die Vision der Europäischen Kommission ein, Europa zu einem globalen Magneten für Forscher zu machen, der wissenschaftliche Freiheit, stabile und vorhersehbare Finanzierungsmöglichkeiten, hochmoderne Einrichtungen und eine lebendige internationale Gemeinschaft von Spitzenkräften bietet.

Die Teilnahme an den Programmen SPIN und Growth Services von EIT Digital bietet US-amerikanischen Forschern und Unternehmern die Möglichkeit, sich einem europäischen Netzwerk mit über 350 Partnern anzuschließen, darunter Universitäten, Forschungszentren und führende Technologieunternehmen.

Weitere Informationen über die Programme von EIT Digital für in den USA ansässige Forscher und Unternehmer finden Sie unter www.eitdigital.eu/globalinnovatorsforeurope

Informationen zu EIT Digital

EIT Digital ist eine paneuropäische Organisation zur Förderung von offener Innovation und unternehmerischer Bildung. Seit ihrer Gründung hat EIT Digital mehr als 3 500 Studierende mit den Fähigkeiten ausgestattet, innovativ zu sein und unternehmerisch tätig zu werden; sie hat mehr als 780 Start-ups und Scale-ups bei ihrem internationalen Wachstum unterstützt, mehr als 250 Unternehmen gegründet und mehr als 540 Produkte und Dienstleistungen auf den Markt gebracht.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/kontinente-uberbrucken-eit-digital-unterstutzt-die-eu-initiative-choose-europe-302452133.html

Original-Content von: EIT Digital, übermittelt durch news aktuell