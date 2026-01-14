ZDF

ZDF-Programmänderung ab KW 3/26

Mainz (ots)

Woche 3/26

Fr., 16.1.

Bitte Ergänzungen/Korrekturen beachten:

12.00 sportstudio live

. . .

ca. 14.05 Uhr

Skeleton-Weltcup: Finale

Frauen

Zusammenfassung aus Altenberg

Kommentator: Felix Tusche

Bitte streichen: Michael Kreutz

. . .

ca. 15.55 Uhr

Skeleton-Weltcup: Finale

Männer

Zusammenfassung aus Altenberg

Kommentator: Felix Tusche

Bitte streichen: Michael Kreutz

. . .

Skeleton-Weltcup: Finale aus Altenberg bei sportstudio.de:

Frauen, 2. Lauf mit Kommentator Felix Tusche ab 11.15 Uhr im Livestream

Skeleton-Weltcup: Finale aus Altenberg bei sportstudio.de: Männer,

2. Lauf mit Kommentator Felix Tusche ab 14.45 Uhr im Livestream

Woche 4/26

Sa., 17.1.

Bitte Ergänzungen/Korrekturen und neue Ausdrucke ab 15.55 Uhr beachten:

10.20 sportstudio live

. . .

ca. 10.35 Uhr

Eishockey: DEL, 40. Spieltag

Fishtown Pinguins Bremerhaven – Kölner Haie

. . .

ca. 12.20 Uhr

Alpiner Ski-Weltcup

Abfahrt Männer

. . .

ca. 13.55 Uhr

Weltcup Nordische Kombination

7,5 km Langlauf Männer

. . .

zu Sa., 17.1.

ca. 15.55 Uhr

Bob-Weltcup: Finale

Monobob Frauen

Zusammenfassung aus Altenberg

Kommentator: Felix Tusche

ca. 16.05 Uhr

Bob-Weltcup: Finale

Zweierbob Männer, 2. Lauf

Übertragung aus Altenberg

Kommentator: Michael Kreutz

ca. 16.25 Uhr

Rodel-Weltcup und Rodel-EM

Einsitzer Männer

Zusammenfassung aus Oberhof

Kommentator: Daniel Pinschower

16.30 Uhr

Rodel-Weltcup und Rodel-EM

Einsitzer Frauen, 2. Lauf

Übertragung aus Oberhof

Kommentator: Daniel Pinschower

ca. 16.55 Uhr (VPS 17.00)

heute Xpress (HD/UT)

ca. 17.00 Uhr

Langlauf-Weltcup

Sprint Frauen und Männer

Übertragung aus Oberhof

Kommentator: Heiko Klasen

Bob-Weltcup: Finale aus Altenberg bei sportstudio.de: Monobob Frauen,

2. Lauf mit Kommentator Felix Tusche ab 11.30 Uhr im Livestream

Weltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de: 7,5 km Langlauf Männer

aus Oberhof mit Kommentatorin Meili Scheidemann ab 12.30 Uhr im Livestream

Eiskunstlauf-EM aus Sheffield/Großbritannien mit

Kommentatorin Petra Bindl bei sportstudio.de

ab 14.00 Uhr Kür Männer

ab 20.15 Uhr Kür Eistanzen

Rodel-Weltcup und EM aus Oberhof bei sportstudio.de: Einsitzer Männer,

2. Lauf mit Kommentator Daniel Pinschower ab 15.10 Uhr im Livestream

Handball-EM bei sportstudio.de: Vorrunde, Gruppe C: Tschechien – Norwegen

aus Oslo/Norwegen mit Kommentator Gari Paubandt ab 20.30 Uhr im Livestream

So., 18.1.

Bitte Ergänzungen/Korrekturen neue Ausdrucke ab 16.25 Uhr beachten:

10.15 sportstudio live

. . .

ca. 14.00 Uhr (VPS 14.10)

heute Xpress (HD/UT)

ca. 14.05 Uhr

Snowboard-Weltcup

PGS

Zusammenfassung aus Bansko/Bulgarien

Kommentator: Marc Windgassen

ca. 14.15 Uhr

Rodel-Weltcup und Rodel-EM

Doppelsitzer Frauen, 2. Lauf

Übertragung aus Oberhof

Kommentator: Daniel Pinschower

Bitte streichen: Norbert Galeske

. . .

ca. 16.25 Uhr

Rodel-Weltcup und Rodel-EM

Teamstaffel

Zusammenfassung aus Oberhof

Kommentator: Daniel Pinschower

ca. 16.35 Uhr

heute Xpress (HD/UT)

ca. 16.40 Uhr

Bob-Weltcup: Finale

Zweierbob Frauen, 2. Lauf

Zusammenfassung aus Altenberg

Kommentator: Felix Tusche

ca. 16.50 Uhr

Bob-Weltcup: Finale

Viererbob, 2. Lauf

Übertragung aus Altenberg

Kommentator: Michael Kreutz

Bob-Weltcup: Finale aus Altenberg bei sportstudio.de: Zweierbob Frauen,

2. Lauf mit Kommentator Felix Tusche ab 11.30 Uhr im Livestream

Rodel-Weltcup und EM aus Oberhof bei sportstudio.de: Doppelsitzer Männer,

2. Lauf mit Kommentator Daniel Pinschower ab 11.40 Uhr im Livestream

Eiskunstlauf-EM bei sportstudio.de: Schaulaufen aus Sheffield/Großbritannien

mit Kommentatorin Petra Bindl ab 16.00 Uhr im Livestream

Handball-EM bei sportstudio.de: Vorrunde, Gruppe B: Rumänien – Dänemark aus

Hering/Dänemark mit Kommentator Martin Schneider ab 20.30 Uhr im Livestream

Handball-EM bei sportstudio.de: Vorrunde, Gruppe F: Polen – Island aus

Kristianstad/Schweden mit Kommentator Gari Paubandt

ab 18.00 Uhr im Livestream

Woche 9/26

Di., 24.2.

Bitte Sendetitelkorrektur beachten:

20.15 Putins Schattenmänner

Bitte streichen: Putins Schattenkrieger

(Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 25.2., 2.35 Uhr beachten.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell