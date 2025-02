Presse- und Informationszentrum Marine

"Gorch Fock" läuft zur 182. Auslandsausbildungsreise aus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

2 Dokumente

Kiel (ots)

Am Montag, den 10. Februar 2025 um 10 Uhr, wird das Segelschulschiff "Gorch Fock" der Deutschen Marine den Heimathafen Kiel verlassen und zur 182. Auslandsausbildungsreise (AAR) aufbrechen.

Unter dem Kommando von Fregattenkapitän Elmar Bornkessel geht die Reise erst einmal ohne den Offiziernachwuchs Richtung Süden. Über Vigo (Spanien) und Portimao (Portugal) geht es weiter nach Funchal auf Madeira sowie Horta und Ponta Delgada auf den Azoren. Letzter Auslandshafen auf dieser Reise wird Lerwick (Großbritannien) sein, bevor das Schiff am 25. Juni 2025 zur Windjammerparade der Kieler Woche in Kiel einlaufen wird.

Rund 250 Marineoffizieranwärter und -anwärterinnen der Crew 2024 werden im Rahmen ihrer seemännischen Basisausbildung erste Erfahrungen an Bord des Großseglers sammeln. Unter ihnen sind auch Kadetten aus Kamerun, Tunesien, Kolumbien, Senegal, Togo, Ghana, der Republik Korea und dem Irak. An Bord des Segelschulschiffes erlernen die Lehrgangsteilnehmenden das grundlegende seemännische Handwerk. Sie erfahren in der Praxis die Bedeutung von Teamwork und Kameradschaft, bevor es für sie an die Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und München in den akademischen Teil ihrer Ausbildung geht.

"Unser Ziel ist es, neben dem Erreichen der Ausbildungsziele auch positive Erfahrungen mit der Seefahrt zu schaffen. Es wäre großartig, wenn alle die Freude an der Seefahrt und der Kameradschaft erleben können. Wenn uns das gelingt und alle gesund zurückkehren, war es eine erfolgreiche Reise," so der Kommandant.

Hintergrundinformationen

Die "Gorch Fock" ist das älteste in Dienst befindliche Schiff der Deutschen Marine und dient vorrangig der Ausbildung. Seit der Indienststellung im Dezember 1958 wurden etwa 16.000 Offizier- und Unteroffizieranwärter/-innen auf den Planken dieser Bark ausgebildet. Im Verlauf der Ausbildungsreisen besuchte sie bisher rund 400 Häfen in knapp 60 Ländern auf fünf Kontinenten und legte dabei mehr als 770.000 Seemeilen zurück, was umgerechnet 35 Erdumrundungen entspricht. Zudem ist die "Gorch Fock" eine waschechte Hamburgerin, 1958 wurde sie bei Blohm+Voss gebaut und wurde kurz darauf das erste Patenschiff der Hansestadt Hamburg.

Hinweise für die Presse

Medienvertretende sind zum Pressetermin "'Gorch Fock' läuft zur 182. Auslands-ausbildungsreise aus" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Termin: Montag, den 10. Februar 2025, 10 Uhr. Eintreffen bis spätestens 9 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.

Ort: Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Straße 17a, 24106 Kiel

Einfahrt über Weimarer Straße und Warnemünder Straße

(Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Programm: wird vor Ort bekanntgegeben

Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 7. Februar 2025, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

Nachfragen: Tel.: +49 (0)431 71745 1410

E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.org

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell