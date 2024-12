ZDF

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Montag, 13. Januar 2025, 18.00 Uhr Neue Folgen SOKO Potsdam Bodyguard Durch einen Schuss aus dem Schlaf gerissen, wacht Frau Scheffler nachts in ihrem Hotelzimmer auf. Als sie den Lichtschalter betätigt, steht plötzlich ein Polizist vor ihr. Ein Schuss durch die Fensterfront der Hotelbar trifft den Personenschützer Marcel Körber und verletzt ihn lebensgefährlich. Zunächst als missglückter Überfall abgetan, offenbart der Fall bald ein Geflecht von Geheimnissen, Loyalität und Intrigen. Der verletzte Bodyguard, Inhaber einer kleinen Sicherheitsfirma, wird ins künstliche Koma versetzt. Während Pauline Hobrecht, Tamara Meurer und Samir Amari die ersten Spuren untersuchen, stoßen sie auf den Unternehmer Carlo Schmittfeld, der Körber als Leibwächter engagiert hatte, um sein Image als erfolgreicher Unternehmer zu stärken. Körbers mysteriöse Verletzung weckt Fragen: Galt der Angriff ihm, oder schwebt Carlo selbst in Gefahr? Tamara ermittelt als Teilnehmerin eines Personenschützer-Trainings verdeckt und trifft dort auf den verdächtigen Dimi Zadig, einen verschlossenen BKA-Ausbilder mit zweifelhafter Vergangenheit. Auch Andreas Kovic, Körbers ehemaliger Kollege, der nach einem Einsatz tragisch aus dem Dienst ausschied, gerät ins Visier der Polizisten. Als ein Phantombild und weitere Zeugenaussagen ins Spiel kommen, überschlagen sich die Ereignisse – und die Ermittler erkennen, dass Freundschaft und Verrat gefährlich nah beieinander liegen. Zwölf neue Folgen "SOKO Potsdam" werden montags um 18.00 Uhr ausgestrahlt. Die Folge ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.

