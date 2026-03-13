Neue Westfälische (Bielefeld)

NRW-Landtagspräsident André Kuper (CDU) tritt 2027 nicht mehr an

Bielefeld/Rietberg (ots)

NRW-Landtagspräsident André Kuper (CDU) aus Rietberg (Kreis Gütersloh) verzichtet auf eine erneute Kandidatur für den Landtag bei der Wahl im kommenden Jahr. Der 65-Jährige habe nach langer Überlegung gemeinsam mit seiner Frau Monika entschieden, die Politik zu verlassen und Jüngeren Platz zu machen. Das berichtet die in Bielefeld erscheinende "Neue Westfälische" (Samstagausgabe).

"Ich habe heute (Freitag) dem Vorstand der CDU im Kreis Gütersloh mitgeteilt, nicht bei der Landtagswahl im nächsten Jahr zu kandidieren. Die Wahlperiode und meine Amtszeit laufen noch bis Mai 2027. Somit bleibe ich dem Landtag, der Landtagsverwaltung, den von mir initiierten Projekten und den Bürgern noch über ein Jahr in bekannter Form und mit all meinem Engagement erhalten", teilt Kuper gegenüber der "Neuen Westfälischen" mit. Seine zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten will er fortsetzen.

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