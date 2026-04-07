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Reinfall an der Zapfsäule
Die neue Tankregelung erfüllt die Erwartungen nicht. Die Bundesregierung muss zu schärferen Maßnahmen greifen.

Stuttgart (ots)

Diese Krise macht doch vor allem eines deutlich: Öl ist eine knappe Ressource, mit der entsprechend sorgsam umgegangen werden muss. Da ist auch individuelle Verantwortung gefragt - eine Überprüfung der eigenen Anspruchshaltung. Wer sich nicht einschränken will und - beispielsweise - mit dem Auto in den Frühjahrsurlaub aufbricht, der muss sich dies eben mehr kosten lassen.Wo ist der Kanzler, der jetzt ein Maßhalten einfordert? Wäre Friedrich Merz noch Oppositionspolitiker, dann würde man wohl täglich von ihm hören. Doch nun überlässt er dem großen Chor die Bühne, der vielstimmig die hohen Preise beklagt und Gegenmaßnahmen einfordert.

Pressekontakt:

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Chef vom Dienst
Frank Schwaibold
Telefon: 0711 / 7205 - 7110
cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

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