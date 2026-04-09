Stuttgarter Nachrichten

Beschämende Gleichgültigkeit

Die israelische Armee eskaliert weiter im Libanon - mit vielen neuen Toten. Doch die Bundesregierung scheut klare Reaktionen. Das ist absolut unverständlich

Stuttgart (ots)

Wann setzt die westliche Wertegemeinschaft der israelischen Regierung ein Stopp-Zeichen, das von dieser verstanden wird? Speziell die Bundesregierung zeigt sich unfähig, angemessen auf die unverhältnismäßige Gewalt der israelischen Armee zu reagieren. Die allzu vagen Reaktionen sind unzureichend. Keine Frage, Israel darf sich gegen Angriffe der von Teheran gesteuerten Hisbollah verteidigen. Doch geriert sich die von Rechtsextremisten durchsetzte und Regionalmachtstreben erfasste Regierung in Jerusalem wie ein Aggressor, dem menschliches Leid gleichgültig ist. ... Die bedrückendste Erkenntnis ist, dass die humanitäre Katastrophe mit etlichen tausend getöteten Zivilisten und Hunderttausenden Vertriebenen im Libanon, im Iran und - klar weniger - in Israel bei all den Bombardements gänzlich untergeht. Vor einer "Globalisierung der Gleichgültigkeit" hat Papst Leo XIV. an Ostern gewarnt. Regierung und Öffentlichkeit hierzulande sollten sich davon besonders angesprochen fühlen.

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