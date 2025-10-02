ECOVACS GLOBAL PTE. LTD.

Design trifft Sauberkeit: Tineco sorgt für einen strahlenden Herbst

Neuss (ots)

Der Herbst steht vor der Tür - und mit ihm die gemütlichste Zeit des Jahres. Doch bevor goldene Blätter, nasses Wetter und mehr Zeit zuhause die Böden auf die Probe stellen, bringt Tineco stilvolle Sauberkeit in jedes Zuhause. Pünktlich zum bevorstehenden Prime Day Fall warten exklusive Angebote auf Design Fans auf ihren großen Auftritt: Die Preise werden rechtzeitig zum Prime Day ab dem 7. Oktober bekanntgegeben.

Die diesjährigen Highlights:

FLOOR ONE S9 Artist - Das Premium-Flaggschiff unter den Nass-Trockensaugern von Tineco verbindet ikonisches Design mit modernster Reinigungstechnologie. Mit seiner eleganten Formsprache und hochwertigen Materialien wird er zum Designobjekt im Wohnraum - und sorgt gleichzeitig für mühelos saubere Böden.

- Das Premium-Flaggschiff unter den Nass-Trockensaugern von Tineco verbindet ikonisches Design mit modernster Reinigungstechnologie. Mit seiner eleganten Formsprache und hochwertigen Materialien wird er zum Designobjekt im Wohnraum - und sorgt gleichzeitig für mühelos saubere Böden. FLOOR ONE S7 Stretch Steam - Ein echter Allrounder für anspruchsvolle Haushalte in Sachen Dampfreinigung: Der S7 Stretch Steam kombiniert die Kraft des Dampfes mit einem schlanken, flexiblen Design. So lassen sich selbst hartnäckige Verschmutzungen hygienisch und stilvoll entfernen.

- Ein echter Allrounder für anspruchsvolle Haushalte in Sachen Dampfreinigung: Der S7 Stretch Steam kombiniert die Kraft des Dampfes mit einem schlanken, flexiblen Design. So lassen sich selbst hartnäckige Verschmutzungen hygienisch und stilvoll entfernen. FLOOR ONE STRETCH S6 - Schlank, wendig und designstark - der Nass-Trockensauger FLOOR ONE STRETCH S6 passt sich mit seiner flexiblen Bauweise auch schwer zugänglichen Bereichen an. Eine smarte Lösung für alle, die Wert auf Funktionalität in zeitgemäßem Look legen.

- Schlank, wendig und designstark - der Nass-Trockensauger FLOOR ONE STRETCH S6 passt sich mit seiner flexiblen Bauweise auch schwer zugänglichen Bereichen an. Eine smarte Lösung für alle, die Wert auf Funktionalität in zeitgemäßem Look legen. PURE ONE S70 - Der kabellose Premium-Staubsauger verbindet hohe Saugkraft mit einem eleganten, modernen Design. Leicht, leistungsstark und ästhetisch - die perfekte Wahl für stilbewusste Haushalte, die keine Kompromisse eingehen wollen.

- Der kabellose Premium-Staubsauger verbindet hohe Saugkraft mit einem eleganten, modernen Design. Leicht, leistungsstark und ästhetisch - die perfekte Wahl für stilbewusste Haushalte, die keine Kompromisse eingehen wollen. CARPET ONE Cruiser - Komfortable Teppichpflege neu gedacht: Der Carpet One Cruiser vereint starke Reinigungsleistung mit einem durchdachten, ergonomischen Design. So wird die Teppichreinigung nicht nur effizient, sondern auch angenehm und stylish.

Dank ihrer klaren Linien, eleganten Farbgebung und durchdachten Ergonomie fügen sich die Tineco-Produkte nahtlos in moderne Interieurs ein. So wird aus alltäglicher Reinigung ein ästhetisches Erlebnis.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

