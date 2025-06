ARD | DEGETO STREAMING CAMPUS 2025 in Köln: Kreative Stoffe für eine neue Streaminggeneration in der ARD Mediathek

ARD Mediathek

Wie gewinnt die ARD die Aufmerksamkeit des jungen Publikums in der Mediathek? Diese Frage stand im Zentrum des ARD | Degeto Streaming Campus, der heute in Köln stattfand - unterstützt von der Film- und Medienstiftung NRW.

Anlässlich des Seriencamps hatten ARD Degeto Film und ARD Mediathek zur 10. Ausgabe der CAMPUS-Reihe eingeladen - die erste Veranstaltung dieser Art in Köln. Thomas Schreiber, Geschäftsführer der ARD Degeto Film, begrüßte gemeinsam mit Walid Nakschbandi, Geschäftsführer der Film- und Medienstiftung NRW, rund 100 Produzent:innen, Kreative und ARD-Redakteur:innen und lud dazu ein, über neue Stoffideen und die Streamingserien von morgen in der ARD Mediathek zu sprechen.

Thomas Schreiber: "Mit Ihnen, unseren Gästen, werden wir die großen Streamingserien der nächsten Jahre machen und dafür brauchen wir Stoffe, die etwas wollen - und etwas bewirken, weil sie die Menschen im Innersten berühren. Um so etwas zu schaffen, braucht es Vertrauen: Der Streaming CAMPUS ist der Ort, um genau dieses Vertrauen zu schaffen."

Christoph Pellander, Initiator der CAMPUS-Reihe und Redaktionsleiter der ARD Degeto Film, fügte hinzu: "Streaming ist kein Zusatzangebot - es ist längst der Herzschlag moderner Fernsehnutzung. Wir erzählen nicht für einen Sendeplatz, sondern für einen Moment im Leben der Nutzer:innen. Was zählt ist: Wird's geklickt? Wird's geteilt? Wird's gefühlt? Dafür wollen wir uns noch intensiver mit den Kreativen austauschen."

Jonas Schlatterbeck, Head of Content ARD Mediathek, führte aus: "Die Fiktion macht mehr als die Hälfte der Nutzung der ARD Mediathek aus. Streamingserien wie 'Testo', 'Oderbruch' oder 'School of Champions' gehörten im letzten Jahr zu den meistabgerufenen Inhalten der ARD Mediathek. Wir brauchen solche Erfolge öfter und wollen mit den Serien und Filmen neue Zielgruppen erreichen und an uns binden."

Im Gespräch mit Macher:innen und Kreativen von "Die Zweiflers" und den kommenden Mediatheksserien "Schattenseite" und "Almania 3" zeigten Christoph Pellander und Jonas Schlatterbeck auf, welche Learnings für zukünftige ARD-Streamingformate gezogen werden können. Jonas Ems, Content Creator und Autor von "Schattenseite", betonte in einer Videobotschaft, wie wichtig es sei, bereits bei der Entwicklung einer Serie die Distribution des Formats mitzudenken und mit Menschen zusammenzuarbeiten, die für die angesprochene Zielgruppe relevant sind. Phil Laude, Creator und Hauptdarsteller der Schul-Comedy-Serie "Almania", plädierte dafür, in der Formatentwicklung eine gewisse Form der Selbstironie zu kultivieren und gerade dann mutig zu sein, wenn es peinlich wird. David Hadda, Produzent von "Die Zweiflers", führte aus, wie wichtig es sei, einen internationalen Look zu kreieren, ohne dabei die Authentizität und Spezifizität der Community außer Acht zu lassen.

Im Anschluss konnten die Filmschaffenden sich in einem intensiven Networking-Format mit den Vertreter:innen der ARD austauschen, ihre Stoffideen vorstellen und über mögliche Distributionswege diskutieren.

Mit dem CAMPUS setzt die ARD Degeto Film gemeinsam mit der ARD Mediathek und der ARD Fiktion ein klares Zeichen: Für mehr Austausch mit der Branche und für ein klares Bekenntnis zu Serien und Filmen für junge Zuschauergruppen, die herausstechen - erzählerisch kraftvoll, künstlerisch eigenständig und visuell herausragend.

