Honig ist roh - oder gar kein Honig!

Sind Sie auf der Suche nach leckerem "Rohhonig"? Dann werden Sie diesen problemlos bei Ihrem regionalen Imker finden - nur nicht unter diesem Namen!

Immer häufiger werden Imkerinnen und Imker von der Kundschaft gefragt, ob sie Rohhonig im Angebot hätten. Den haben sie auch, nur führen sie ihn meist unter dem allseits bekannten Namen "Honig". Tatsächlich ist der Begriff "Rohhonig" in der EU gar nicht zugelassen, denn Honig ist per se ein Rohprodukt. Würde ein Imker diese Eigenschaft beispielsweise auf dem Etikett besonders ausloben, würde er mit einer Selbstverständlichkeit werben - das ist gesetzlich nicht zulässig. Immerhin wird in der heimischen Imkerei der Honig in aller Regel so schonend behandelt, dass er weiterhin seinen Charakter als Naturprodukt behält.

Die Bestandteile des Honigs bleiben erhalten

Bevor der Honig ins Glas abgefüllt wird, wird er von der Imkerin oder dem Imker umsichtig gesiebt, um größere Wachsteilchen und andere Partikel zu entfernen. Dies ist in der sogenannten Honigverordnung auch so vorgeschrieben. Pollen und andere Bestandteile des Honigs dürfen dabei nicht entzogen werden. Sie bleiben im Hong erhalten - zumindest bei den Sieben die in der heimischen Imkerei eingesetzt werden.

Gegebenenfalls wird der Honig leicht erwärmt, um ihn cremig zu rühren oder besser abfüllen zu können. Dabei wird er jedoch in der Regel nicht stärker erwärmt als durch die Bienen im Bienenstock. Eine Pasteurisierung, wie sie bei manchen Importhonigen durchgeführt wird, findet hier nicht statt. Um die schonende Behandlung sicherzustellen und nachzuweisen, muss beispielsweise Honig, der im Glas des Deutschen Imkerbundes abgefüllt wurde, aber auch bei Honigen einiger Bioverbände einen Mindestwert für das Enzym Invertase aufweisen. Dieses Enzym wird von den Bienen zugesetzt, ist aber sehr hitzeempfindlich. Die meisten Importhonige würden aufgrund der langen Transportwege und der teils stärkeren Erwärmung bei diesem Qualitätsparameter durchfallen.

Jedes Jahr ein anderer Geschmack

Wenn Sie also nach Rohhonig suchen, schauen Sie einfach mal nach Honigen aus Ihrer Region. Dort werden Sie dieses wunderbare Geschenk der Natur in unterschiedlichen Sorten finden. Diese hängen davon ab, was in der Umgebung des Bienenstandes blühte und wann der Honig geerntet wurde. Das Geschmacksspektrum reicht von honigsüß über malzig bis leicht bitter. Und das Spannende ist: Jedes Jahr schmeckt der Honig ein wenig anders, während bei den Mischhonigen im Supermarkt darauf geachtet wird, dass das Produkt immer gleich schmeckt. Es lohnt sich also, immer wieder zu probieren!

