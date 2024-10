Skoda Auto Deutschland GmbH

Bestellstart: Škoda Elroq 50 Tour, Elroq 85 und Elroq 85 First Edition können ab sofort geordert werden

Weiterstadt (ots)

› Das Modellangebot startet mit dem Škoda Elroq 50 Tour (Škoda Elroq 50 Tour 125 kW (170 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,8 – 16,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 – 0 g/km; CO2-Klasse: A – A; vorläufige Werte) ab 33.900 Euro

› Den Elroq 85 (Škoda Elroq 85/85 First Edition 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,2 – 16,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 – 0 g/km; CO2-Klasse: A – A; vorläufige Werte) bietet Škoda ab 43.900 Euro an

› Limitierte Sonderedition Elroq First Edition punktet mit umfangreicher Serienausstattung und exklusiven Designmerkmalen

› Elroq 50 Tour, Elroq 85 und Elroq First Edition sind ab sofort im Škoda Fahrzeugkonfigurator verfügbar

Škoda nimmt ab sofort Bestellungen für den neuen Elroq an. Das erste batterieelektrische Modell der Marke im wichtigen Segment der Kompakt-SUV steht zum Bestellstart in drei Varianten bereit. Das Angebot beginnt mit dem ab 33.900 Euro erhältlichen Elroq 50 Tour mit 125 kW(1) (170 PS) Motorleistung. Den Elroq 85 gibt es ab 43.900 Euro, sein Motor leistet 210 kW(1) (286 PS). Zudem können Kunden sich für eine besonders umfangreich ausgestattete Sonderedition entscheiden: Der Elroq First Edition basiert auf der 85er-Version und punktet mit speziellen Ausstattungs-Highlights, die zunächst dieser Variante vorbehalten sind.

Mit dem Elroq beginnt eine neue Ära bei Škoda. Als erstes Serienmodell setzt das elektrische Kompakt-SUV Elroq die neue Designsprache Modern Solid um. Mit dem Tech-Deck-Face etabliert er ein neues Markenzeichen von künftigen Škoda Modellen. Mit einem Preis ab 33.900 Euro liegt der Listenpreis auf einem vergleichbaren Niveau mit dem Škoda Karoq, seinem Pendant mit konventionellen Motoren.

Der ab 33.900 Euro bestellbare Elroq 50 Tour verfügt über 125 kW(1) (170 PS) Motorleistung und bietet mehr als 370 Kilometer Reichweite(2). Seine Batterie lässt sich in 25 Minuten von zehn auf 80 Prozent Füllstand aufladen. Viele Ausstattungsdetails wie zum Beispiel Scheinwerfer und Heckleuchten mit LED-Technologie, Klimaanlage Climatronic, Rückfahrkamera plus Parksensoren hinten sorgen für ein hohes Komfortniveau. Spurwechselassistent, Spurhalteassistent, Geschwindigkeitsregelanlage, Verkehrszeichenerkennung und der Fahrlichtassistent inklusive Regensensor gehören ebenfalls zum Serienumfang. Der Innenraum in der Design Selection Studio präsentiert sich zeitlos mit schwarz-grauen Stoffsitzen. Wie jede Elroq-Version besitzt auch der heckgetriebene Elroq 50 Tour einen zentralen Infotainmentbildschirm im 13-Zoll-Format. SmartLink, Sprachsteuerung und eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung ergänzen das Konnektivitätsangebot. Konfigurator: Škoda Elroq 50 Tour.

Den Škoda Elroq 85 gibt es ab 43.900 Euro. Sein Motor leistet 210 kW(2) (286 PS), die Reichweite beträgt mehr als 560 Kilometer im WLTP-Zyklus(2). Mit Laderaten von bis zu 175 kW an DC-Schnelladestationen lädt die Batterie in 28 Minuten von zehn auf 80 Prozent auf. 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Proteus sind beim heckgetriebenen Elroq 85 Serie, im Interieur bestimmt die Design Selection Loft das Bild. Die Sitzbezüge bestehen aus Kunstleder und dunkelblaugrauem RecyTitan-Gewebe, moosgrüne Kontrastnähte setzen schicke Akzente. Lenkrad und Vordersitze sind beheizbar. Der Fahrersitz verfügt über eine einstellbare Lendenwirbelstütze. Zu den weiteren Komfortdetails an Bord gehören die Zweizonen-Klimaanlage Climatronic, die Mittelarmlehne hinten mit praktischer Durchlademöglichkeit, Parksensoren vorn und hinten, Fahrprofilauswahl und das Navigationssystem inklusive Infotainment Online. Designdetails in Unique Silber Chrome finden sich an den Fenstern und der Dachreling. Für passende Lichtstimmung sorgt die Ambientebeleuchtung. Konfigurator: Škoda Elroq 85.

Zum Bestellstart ergänzt der Elroq First Edition das Angebot. Diese speziell konfigurierte Variante basiert auf dem Elroq 85, umfasst aber einige weitere Ausstattungs-Highlights. 21 Zoll große Leichtmetallfelgen im Design Vision gehören ebenso zum attraktiven Gesamtpaket wie ein spezielles Lichtband, das die serienmäßigen Matrix-LED-Hauptscheinwerfer optisch miteinander verbindet und zunächst exklusiv der First Edition vorbehalten ist. Schwarze Exterieurdetails an Außenspiegelkappen, Seitenscheibenumrandungen, Dachreling und Einsatz in der Heckschürze, exklusive Front- und Heckstoßfänger sowie die Design Selection Lodge inklusive Sportlenkrad zählen zu den weiteren charakteristischen Erkennungsmerkmalen der Sonderedition. Die First Edition steht in den Lackierungen Moon-Weiß und Timiano-Grün zur Wahl, letztere bietet Škoda exklusiv für den Elroq an. Beide Farbvarianten erhalten serienmäßig das schwarze Dach aus dem Colour Concept von Škoda. Der ab 54.610 Euro bestellbare Elroq First Edition ist weltweit auf 2.025 Exemplare limitiert. Konfigurator: Škoda Elroq 85 First Edition.

Alle Informationen zum neuen Škoda Elroq stehen auf www.skoda-media.de bereit.

Škoda Elroq – Motorisierungen

Modell, Spitzenleistung, Antrieb, Preis in Euro

Elroq 50 Tour, 125 kW(1) (170PS), Heckantrieb, 1-Gang (EV), 33.900

Elroq 85, 210 kW(1) (286 PS), Heckantrieb, 1-Gang (EV), 43.900

Elroq 85 First Edition, 210 kW(1) (286 PS), Heckantrieb, 1-Gang (EV), 54.610

(1) Die Verfügbarkeit der maximalen elektrischen Leistung kann begrenzt sein. Die in einzelnen Fahrsituationen verfügbare Leistung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Umgebungstemperatur und dem Ladezustand sowie der Temperatur, dem Zustand oder dem physikalischen Alter der Hochvoltbatterie.

(2) Die im Text angegebenen Reichweiten wurden im WLTP-Messverfahren ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.

