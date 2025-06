ARD Mediathek - Die Highlights im Juli 2025

ARD Mediathek

UEFA Frauen-Europameisterschaft Schweiz 2025 (NDR) Sport Ab 2. Juli 2025 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: ab 2. Juli 2025 | 17:15 Uhr | Das Erste In wenigen Wochen ist es so weit: Am 2. Juli beginnt die UEFA Frauen-EM 2025 in der Schweiz. Die ARD ist von Beginn an live dabei und berichtet umfassend und crossmedial: Die Partien Island - Finnland und Schweiz - Norwegen gibt es direkt am Eröffnungsspieltag live im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen. Besondere Höhepunkte in der Vorrunde sind außerdem: Freitag, 4. Juli Deutschland - Polen und Dienstag, 8. Juli Deutschland - Dänemark. Erstmals überträgt die ARD gemeinsam mit dem ZDF alle Spiele der UEFA Frauen-EM live zur besten Sendezeit. Die Parallelspiele gibt es an ARD-Sendetagen exklusiv im Multistreamplayer in der ARD Mediathek. Queeres Kino (rbb/BR/MDR) Film-Reihe Im Juli und August 2025 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: diverse Termine im BR Fernsehen, rbb Fernsehen und MDR Die ARD Queer-Reihe ist zurück - mit 14 Filmen jenseits der Hetero-Norm. Sechs davon sind deutsche Erstausstrahlungen und drei deutsche Free-TV-Premieren. Sie erzählen von Menschen, die es wagen, sich den Ordnungen anderer zu entziehen, von ihren Erfahrungen und Sehnsüchten. Die Reihe startete mit "Passages" (BR, ab 27. Juni in der ARD Mediathek), einer Ménage-à-trois mit Franz Rogowski, Ben Whishaw und Adèle Exarchopoulos. "Knochen und Namen" (rbb, 20. Juli) ist eine sensible Reflexion über die langjährige Beziehung zweier Männer, "Norwegian Dream" (MDR, 22. Juli, in der ARD Mediathek ab 16. Juli) eine mitreißende schwule Liebesgeschichte inmitten der atemberaubenden norwegischen Fjord-Landschaft. Die lesbische Coming-of-Age-Story "Light Light Light" (rbb, 27. Juli) begeistert mit ihrem coolen 80ies-Soundtrack. In der rasanten Komödie "Shiva Baby" (BR, 24. Juli) trifft die junge Danielle ausgerecht auf einer jüdischen Trauerfeier ihre Ex-Freundin wieder. Die Reihe endet am 31. August mit der restaurierten Fassung des lesbischen Filmklassikers "When Night is Falling" (rbb). Alle Filme stehen mit ihrer Ausstrahlung für 30 Tage in der ARD Mediathek. Dalai Lama - Schicksalsjahre eines Auserwählten (MDR) Doku-Serie, Deutschland 2025 (3 x 30 Min.) Ab 1. Juli 2025 | für 24 Monate | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 6. Juli 2025 | 23:15 Uhr | Das Erste (45 Min.) Er ist nicht nur der spirituelle Führer des tibetischen Buddhismus. Mit seinem unermüdlichen Einsatz für den Frieden und für Menschenrechte gehört der Dalai Lama zu den berühmtesten Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. Anlässlich seines 90. Geburtstages erzählt die Dokumentation, wie aus einem kleinen tibetischen Bauernjungen ein globaler Friedensaktivist wird. Im Alter von vier Jahren wird aus einem einfachen Bauernjungen das spirituelle Oberhaupt der Tibeterinnen und Tibeter: aus Lhamo Döndrub wird der 14. Dalai Lama. Die Doku blickt sein Leben: wie er als Kind auf den Thron gesetzt wird, als Teenager die politische Führung seines Volkes übernimmt, schwerwiegende Entscheidungen treffen muss und heute aus dem Exil heraus für Frieden und den Erhalt der tibetischen Kultur wirkt. Dieser tibetische Mönch hat durch sein Wirken, seine Lehren und Weisheiten auch viele Menschen im Westen beeinflusst. Mythos Tour 2 (SR) Doku-Serie, Deutschland 2025 (3 x 30 Min.) Ab 4. Juli 2025 | für 24 Monate | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 12., 13. und 26. Juli 2025 | Das Erste Die dreiteilige Serie begibt sich auf Spurensuche nach den ganz unterschiedlichen Helden in der Geschichte der Tour de France: den Sprintern, den Giganten und den Helfern. Erik Zabel, Marcel Kittel und André Greipel reden auf dem Hausboot von Rick Zabel über die Faszination Sprint. Jan Ullrich und Simon Geschke fahren gemeinsam mit Ingo Zamperoni, dem radsportbegeisterten "Tagesthemen"-Moderator, auf den Spuren der ewigen Giganten den Mont Ventoux hoch. Eddy Merckx erzählt von seinen großen Zeiten. Und nach vielen Jahren treffen Udo Bölts und sein ehemaliger Kapitän Jan Ullrich wieder aufeinander. Sie sprechen über die Bedeutung der sogenannten Wasserträger im Radsport, und Nils Politt erzählt von seiner Arbeit für Tadej Pogacar. Y-Kollektiv (HR/Radio Bremen/MDR) Reportagen, Deutschland 2025 (20-45 Min.) Immer montags | für 24 Monate | in der ARD Mediathek Ab 7. Juli 2025: Y-History - Rauchen verboten? (HR) Dass Rauchen schlecht ist, wissen wirklich alle. Und trotzdem hängt in Deutschland immer noch knapp jeder Fünfte am "Glimmstängel". Vor allem Jüngere rauchen wieder mehr. Reporterin Sophie Labitzke wagt nach elf Jahren Zigarette den Rauchstopp und fragt sich: Wie hat der Hype um das Rauchen eigentlich angefangen und warum sind wir immer noch nicht weg davon? Ab 14. Juli 2025: Angst vor Hunden (Radio Bremen) Reporter Nico Schmolke hat Angst vor Hunden und fühlt sich damit im gesellschaftlichen Abseits, bei all dem süßen Hunde-Content auf TikTok und Co und den "Bring your dog to work"-Tagen. Dabei fürchtet sich jeder zweite Mensch in Deutschland vor Hunden. Nico stellt sich seiner Angst. Er klärt, wie viel tatsächlich passiert, wie die Polizei die verletzte Leinenpflicht ahndet und er streitet mit Hundehaltern darüber, wem der öffentliche Raum gehört. Ab 21. Juli 2025: JGA extrem (AT) (MDR) Während die Zahl der Hochzeiten in Deutschland sinkt, erlebt das Business mit Junggesellinnen- und Junggesellenabschieden einen Boom - mit all seinen Extremen: nervenaufreibend für Anwohnende, lukrativ für Veranstaltende und immer radikaler in den Wünschen der Feiernden. Reporter Frederik Fleig begleitet Beteiligte und reist ins europäische Ausland, wo für Geld fast alles möglich scheint - weit über die ethischen Grenzen hinaus. Ab 28. Juli 2025: 10 Tage Marinesoldat auf der Gorch Fock (HR) Europa rüstet auf - und Deutschland setzt dabei auch auf seine Marine. Reporter Lukas Wiehler bekam exklusiv die Erlaubnis, an Bord des Schulungsschiffs Gorch Fock mitzusegeln. Er will hautnah erleben, was es in diesen Zeiten bedeutet, Marineoffizier bei der Bundeswehr zu werden. Zehn Tage verbringt er zwischen Drill, Gehorsam und Kameradschaft. Was sind das für junge Menschen, die sich bei der Marine ausbilden lassen? Wie gehen die Offiziersanwärter mit der wachsenden Kriegsgefahr um? Kick it like Women - Die Zukunft des Frauenfußballs (SWR/BR) Dokumentarfilm (90 Min.) Ab 10. Juli 2025 | für 6 Monate | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: im Juli 2025 | Das Erste Der Dokumentarfilm begleitet junge Nachwuchsspielerinnen aus ganz Deutschland auf ihrem Weg an die Fußballspitze und bis zur Frauenfußball-EM 2025. Er zeigt verschiedene Lebensentwürfe, Träume und Schicksalsschläge im Umfeld des (deutschen) Frauenfußballs. Im Mädchenfußballinternat Kaiserau, der deutschen Ausnahme-Institution des DFB, begleitet die Kamera zwei Schülerinnen bei ihren ersten Schritten in den Profisport und ganz nebenbei auch auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Außerdem erzählen vier Bundesligaspielerinnen des FC Bayern München, der Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Nürnberg von Verletzungsangst, geplatzten Träumen, Lampenfieber und Konkurrenzdruck. Was will der Lama mit dem Gewehr? (MDR) Spielfilm, Bhutan/Taiwan/Frankreich/USA 2023 (107 Min.) Ab 11. Juli 2025 | für 30 Tage | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 10. Juli 2025 | 00:40 Uhr | MDR Fernsehen Bhutan 2006. Die ganze Welt erstickt in Chaos und Krieg, doch im kleinen Königreich Bhutan mitten im Himalaya ist die Welt noch in Ordnung. Bis der König auf die Idee kommt, sein Volk glücklich machen zu wollen, indem er ihnen zuerst Zugang zu Internet und Fernsehen gibt und dann auch noch die Demokratie einführt. "Wir sind doch schon glücklich", denken sich die Menschen verwirrt. Sie sollen lernen, wie Wahlkampf funktioniert, während nebenbei ein so genannter "007" im TV rumschießt. Dem alten, hochverehrten Lama (Kelsang Choejay) reicht es. Er beauftragt den jungen Mönch Tashi (Tandin Wangchuk), ein Gewehr heranzuschaffen und kündigt eine wichtige Zeremonie an. Die Spannung im Dorf steigt, die Vorfreude ist riesig. Aber was will der Lama mit dem Gewehr? Bhutans Vorschlag als bester internationaler Film für den Oscar 2024 hat es bis auf die Liste der besten 15 geschafft. Der MDR sendet die Komödie als Free-TV-Premiere. FAKT: Unterm Radar - Attentäter und Gefährder (MDR) Reportage (30 Min.) Ab 12. Juli 2025 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 15. Juli 2025 | 21:45 Uhr | Das Erste Am 20. Dezember 2024 rast Taleb A. mit seinem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Sechs Menschen sterben, Hunderte werden verletzt. Der Täter war polizeibekannt, vorbestraft und fiel über Jahre mehrfach durch Gewaltdrohungen auf. Warum wurde der Mann nicht von den Behörden aufgehalten? Dieser Film rekonstruiert nicht nur die Vorgeschichte des Magdeburger Attentäters - er fragt auch, wie viele gefährliche Menschen in Deutschland unbeobachtet bleiben. Menschen, die drohen, Waffen zeigen, hassen. Die in sozialen Netzwerken ihre Gewaltfantasien posten - und trotzdem nicht auffallen. Akutstation Psychiatrie - Staffel 2 (HR) Doku-Serie, Deutschland 2025 (5 x 30 Min.) Ab 15. Juli 2025 | für 24 Monate | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: Ab 30. Juli 2025 | 22:00 Uhr | hr-Fernsehen Borderline, Alkoholsucht und Essstörung, schwere Depressionen, Psychosen und Selbsthass. In der Akutstation der Psychiatrie im hessischen Groß-Umstadt landen Menschen mit schweren psychiatrischen Erkrankungen. Auch in der zweiten Staffel von "Akutstation Psychiatrie" ist die Kamera wieder hautnah dabei, wenn das Team um Oberärztin Barbara Jost versucht, Hilfe zu leisten: Bei einer jungen Frau, die einen persönlichen Schicksalsschlag nicht verkraftet hat und Halt im Alkohol sucht, bis sie in einen Verkehrsunfall verwickelt wird. Einem Mann, Anfang 20, der sich für eine Comic Figur hält, tatsächlich aber an einer Psychose erkrankt ist. Dem 42-Jährigen, den innere Stimmen peinigen, die ihm befehlen, "die Welt zu retten". Oder bei einer alten Dame, die bis heute an den sexuellen Übergriffen aus der Kindheit leidet. Auch Patientinnen und Patienten aus der ersten Staffel werden weiter begleitet. Deutsch. Jüdisch. Sicher? Die Maccabiah - ein Sportereignis in Zeiten des Krieges (WDR) Sport-Dokumentation, Deutschland 2025 (2 x 30 Min.) Ab 17. Juli 2025 | für 5 Jahre | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 19. Juli 2025 | 19:05 Uhr | Das Erste Seit dem 7. Oktober 2023 herrscht im Nahen Osten fast ununterbrochen Krieg. Trotzdem soll im Juli in Jerusalem das drittgrößte Sportereignis der Welt stattfinden - die Maccabiah. Jüdische Sportler:innen aus aller Welt nehmen daran teil. Ein riesiges Sportfest, mitten im Krieg? Geht das überhaupt? Die exklusive ARD-Langzeit-Dokumentation ist seit November 2023 an der Seite der jüdischen Sportlerinnen Lisa und Hannah. Sie begleitet die zwei Tischtennisspielerinnen aus Deutschland bei ihren Vorbereitungen und ihrer Reise zur Maccabiah. Außerdem gewährt die Doku einen exklusiven Einblick in den Verband Makkabi Deutschland und zeigt, wie die jüdischen Sportler:innen den Konflikt in Israel und die politische Stimmung in Deutschland erleben. The Morning After (SWR/NDR/WDR) Mini-Serie (8 x 30 Min.) Ab 18. Juli 2025 | für 12 Monate | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 18. Juli 2025 | 20:15 Uhr | ONE Als Partygirl Nina (Amara Okereke ) nackt und ohne ihre Wertsachen am Stand von Kapstadt aufwacht, ist unübersehbar, dass in ihrem Leben gerade etwas gehörig schief läuft. Und damit ist nicht nur der missratene One Night Stand vom Vorabend gemeint. Vier Twentysomethings aus einer schrägen Strandhaus-WG retten die Engländerin aus ihrer üblen Lage. Cleo und Mandisa, Michaela und Justin teilen mit Nina das Haus, ihren lässigen Lifestyle, Nöte und Jobs. Allerdings fällt auch ihren neuen Freunden auf, dass Nina ihr tieferliegendes Problem nicht für immer ignorieren kann. Die Dramedy in atemberaubender Küstenlandschaft ist Teil der Initiative FabFiction von NDR, SWR und WDR. Zum ersten Mal wurde eine südafrikanische Serie koproduziert. ARD SommerKino: Im Taxi mit Madeleine (ARD Degeto Film) Spielfilm, Frankreich 2022 (90 Min.) Ab 21. Juli 2025 | für 30 Tage | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 21. Juli 2025 | 20:15 Uhr | Das Erste Der Pariser Taxifahrer Charles (Dany Boon) steckt in Eheproblemen und Geldsorgen. Eine lukrative Fahrt quer durch die ganze Stadt kommt da gerade richtig! Seine Passagierin, die 92-jährige Madeleine Keller (Line Renaud), verlässt ihr bürgerliches Vorstadtzuhause, um ins Altersheim zu ziehen. Unwillig lässt Charles sich auf ein Gespräch mit der selbstbewussten Madame Keller ein, die aus ihrem Leben zu erzählen beginnt. Obwohl der mürrische Charles zunächst die Fahrt zügig zu Ende bringen möchte, lässt er sich auf Zwischenstopps ein. Ein letztes Mal möchte Madeleine besondere Orte sehen, die in ihrem bewegten Leben eine Rolle spielen. Von Charles Schroffheit lässt sie sich nicht beeindrucken. Mit schlagfertiger Offenheit bringt sie ihn dazu, sich zu öffnen. ARD Crime Time: Letzte Ausfahrt Todesmoor (MDR) True-Crime-Reihe, Deutschland 2025 (3 x 30 Min.) Ab 23. Juli 2025 | in der ARD Mediathek Eine Ost-West-Soko der Polizei aus Stendal (Sachsen-Anhalt) und Celle (Niedersachsen) fahndete im Frühjahr 1992 nach einem Kindermörder, der zwei blonde Jungen im Alter von sechs und neun Jahren entführt, missbraucht und ermordet hatte. Ihre Leichen wurden in der Nähe von Celle gefunden - einer Gegend mit Mooren. Die Boulevard-Presse spricht deshalb vom "Moormörder". Ein blauer Opel Kadett galt lange Zeit als heiße Spur. Als am 2. Oktober 1992 in Hof (Bayern) wieder ein kleiner blonder Junge entführt wird, ist das für die Polizei das sprichwörtliche Glück im Unglück. Das Opfer überlebt, die Ermittler können einen 25-Jährigen festnehmen, der die Morde in Celle und der Altmark gesteht. Der damals entführte Junge aus Hof ist heute ein Familienvater. In "ARD Crime Time" berichtet er erstmals über seine Entführung vor 33 Jahren. Weltspiegel Doku: Haitis Hölle neben dem Urlaubsparadies (SWR) Dokumentation (45 Min.) Ab 27. Juli 2025 | für 12 Monate | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: vorauss. im August 2025 | Das Erste Auf La Española liegen Paradies und Hölle direkt nebeneinander. Dominikanische Republik und Haiti teilen sich die Insel. Rechts ein grünes Urlaubsparadies, daneben das krisengeschüttelte Haiti, das in Bandenkriminalität versinkt. Haitis Hauptstadt Port-au-Prince gilt als einer der gefährlichsten Orte der Welt und wird seit Monaten nicht mehr von Passagierflugzeugen angeflogen. Nebenan, im Nachbarland Dominikanische Republik, landen täglich Hunderte Urlaubsflieger. Das Land erlebt einen Wirtschaftsboom, gilt als Karibikparadies für Pauschaltouristen. ARD-Korrespondentin Marie-Kristin Boese will herausfinden, warum sich zwei Länder auf einer Insel so unterschiedlich entwickeln konnten. Welche Folgen haben diese Gegensätze für die Menschen, die dort leben? ARD SommerKino: Der Nachname (ARD Degeto Film) Spielfilm, Deutschland 2022 (87 Min.) Ab 28. Juli 2025 | 20:15 Uhr | für 8 Tage | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 28. Juli 2025 | 20:15 Uhr | Das Erste Die lebensfrohe Patriarchin Dorothea (Iris Berben) versammelt ihre Großfamilie auf Lanzarote, um eine wichtige Mitteilung zu machen. Ihre Kinder Elisabeth (Caroline Peters) und Thomas (Florian David Fitz), die mit ihren Partner:innen Stephan (Christoph Maria Herbst) und Anna (Janina Uhse) anreisen, verbinden mit der Finca nostalgische Erinnerungen. Doch nicht nur baulich hat sich einiges verändert: Stiefbruder René (Justus von Dohnányi) ist bei der 68-jährigen Dorothea an die Stelle des verstorbenen Vaters gerückt. Als herauskommt, dass die Patriarchin ihren Adoptivsohn heimlich geheiratet hat und dessen Nachnamen "König" trägt, gerät der Familienfrieden aus dem Lot. Die Ankündigung des "jungen" Paares, auch noch ein Kind zu wollen, bringt das Fass zum Überlaufen. Regisseur Sönke Wortmann versammelt sein grandioses Ensemble für eine Fortsetzung der Erfolgskomödie "Der Vorname". Depression - Wie komme ich wieder raus? (BR) Dokumentation, Deutschland 2025 (45 Min.) Ab 29. Juli 2025 | in der ARD Mediathek Schätzungsweise jeder fünfte bis sechste Erwachsene ist einmal im Leben von Depressionen betroffen. Obwohl in den sozialen Medien Mental Health einen regelrechten Hype erfährt: Die Scham ist immer noch groß - und das Wissen um die Erkrankung gering. Wissenschaftsjournalist Frank Seibert trifft Betroffene, Therapeutinnen, Ärzte und Forschende und fragt nach: Wie gut lässt sich eine Depression erkennen, diagnostizieren und behandeln? Und wie kann es gelingen, da wieder herauszukommen? Sind KI und Chatbots bereits so weit, dass sie Therapien ersetzen können?

