Personaloffensive: Die F.A.Z. schafft 25 neue Stellen für den digitalen Qualitätsjournalismus

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung investiert im Rahmen ihrer digitalen Transformation in personelle Ressourcen und den Ausbau der digitalen Angebote.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) schafft 25 neue Stellen in Redaktion und Verlag für die digitale Berichterstattung. Die zusätzlichen personellen Kapazitäten ermöglichen redaktionelle Freiräume, um den Qualitätsjournalismus der F.A.Z. in größerem Umfang in digitale Kanäle auszuspielen. Ab Januar 2022 werden neu eingestellt Redakteurinnen und Redakteure aus den Bereichen Onlinejournalismus, Audio, Video, Bild, Multimedia und Datenjournalismus für den Newsroom, Social Media, Sport, Rhein-Main, Bildredaktion und Wissenschaft. Zudem wird eine weitere Korrespondentenstelle für die Berichterstattung aus den USA geschaffen und das Korrektorat verstärkt.

Vorangetrieben wird diese Personaloffensive durch die bisherigen Erfolge der digitalen Angebote der F.A.Z. Die Zahl der Digitalabos liegt Ende 2021 bei rund 200 000, das FAZ.NET-Komplett-Abo F+ nutzen rund 80 000 Leser, der tägliche F.A.Z. Podcast für Deutschland verzeichnet 1,2 Mio. Downloads monatlich. In den vergangenen Jahren erweiterte die F.A.Z. ihr digitales Angebot kontinuierlich, baute das Nachrichtenportal FAZ.NET aus, entwickelte neue Apps und Funktionen wie Text-to-Speech-Lösungen, Multi-User-Anwendungen und personalisierte Ausspielungen.

Schon im Januar 2021 richtete die F.A.Z. mit der neuen Verlagsabteilung "Product + Sales" die Produktentwicklung und den Vertrieb verstärkt auf die Anforderungen des Digitalgeschäfts aus. Im Zuge der Re-Organisation wurden dort neue Stellen geschaffen und Schnittstellen zur Redaktion gestärkt.

Carsten Knop, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Diese Personaloffensive ist ein klares Bekenntnis der F.A.Z. zu hochwertigem Qualitätsjournalismus auf allen Kanälen. Mit der Schaffung der neuen Stellen gelingt es uns, unserer Rolle als freies und unabhängiges Medium auch im digitalen Zeitalter gerecht zu werden und die Relevanz der Frankfurter Allgemeinen weiter zu steigern."

Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung GmbH: "Wir können nicht besser in die Zukunft der F.A.Z. investieren als mit hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns dabei helfen, unser bereits erfolgreiches Digitalgeschäft weiter auszubauen und langfristig zukunftsfähig zu machen."

Die Stellenangebote finden Sie unter: https://verlag.faz.net/unternehmen/jobs-bei-der-f-a-z/

