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Sky Deutschland

Die Sky und WOW Highlights im August

Die Sky und WOW Highlights im August
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Unterföhring (ots)

Im August starten auf Sky und WOW u.a.:

Serien, Shows und Dokumentationen

  • Neue Geschichten vom Pumuckl S1-2 (1.8.)
  • Ich bin Dagobert S1 (1.8.)
  • Die Verräter - Vertraue Niemandem S4 (3.8.)
  • Die Nibelungen - Kampf der Königreiche S1 (3.8.)
  • Death Row Confidential: Secrets of a Serial Killer S1 (4.8.)
  • Großkatzen 24/7 S2 (7.8.)
  • Elsbeth S3 (8.8.)
  • Murdered at First Sight S3 (17.8.)
  • Fire Country S4 (18.8.)
  • Mord unter Palmen S1 (18.8.)
  • Der Grim Sleeper: Frauenmörder von Los Angeles (19.8.)
  • Sheriff Country S1 (19.8.)
  • Wilde Sippschaft - So nah und auch so fern (20.8.)
  • Club der roten Bänder S1-3 (25.8.)
  • Love You to Death: Playbook for Murder (27.8.)
  • Love You to Death: For Love or Money (27.8.)
  • Badestrand der PinguineS1 (27.8.)
  • Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern S1 (28.8.)
  • Mythos Schalke - Ein Leben lang -Sky Original (28.8.)
  • Law & Order Toronto: Criminal Intent S3 (31.8.)

Filme

  • Der Mann der immer kleiner wurde (1.8.)
  • Americana (7.8.)
  • Fast Charlie (8.8)
  • Shadow Chase - Im Netz der Diebe (14.8.)
  • You Can't Run Forever (15.8.)
  • Der Hochstapler - Roofman (21.8.)
  • Eddington (22.8.)
  • The Legend - Der Arm der Götter schlägt zurück (27.8.)
  • Primate (29.8.)

Pressekontakt:

Thomas Schöffner
Content PR
thomas.schoeffner@rtl.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell

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