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Weitere RTL+ Hits wie "Neue Geschichten vom Pumuckl" und "Die Nibelungen" ab August bei Sky und WOW

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Unterföhring (ots)

17.7.2026 - Viele weitere RTL+ Erfolgsformate werden ab August auch über Sky und WOW abrufbar sein und das umfangreiche Angebot dort weiter verstärken. Neben den beiden Staffeln des Familien-Superhits "Neue Geschichten vom Pumuckl" und der Event-Serie "Die Nibelungen - Kampf der Königreiche" wird auch die komplette Kult-Serie "Club der roten Bänder" mit ihren drei Staffeln und auch David Dietls Biopic-Serie "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern" auf Sky und WOW abrufbar sein. Außerdem können sich True-Crime-Freunde auf "Ich bin Dagobert" mit Friedrich Mücke als berühmter Kaufhauserpresser freuen.

Über "Neue Geschichten vom Pumuckl":

(Staffel 1+2, ab 1.8. auf Sky und WOW abrufbar)

Hurra, hurra, in Meister Eders Werkstatt brennt wieder Licht! Originalgetreu bis ins letzte Detail wurde sie wieder aufgebaut und ist Schauplatz für "Neue Geschichten vom Pumuckl". Behutsam und liebevoll wurde die Figur des "Pumuckl" modernisiert. Das Schauspiel und die Stimme von Kabarettist Maximilian Schafroth sind die Vorlage für die Animation des Kobolds. Außerdem wurde für Pumuckls Stimme zum ersten Mal überhaupt in diesem Umfang mittels KI die Stimme Schafroths in die unverkennbare Pumuckl-Stimme von Hans Clarin umgewandelt. Alle 26 Folgen des RTL+ Originals stehen ab sofort bei Sky und WOW zur Verfügung. Wobei Pumuckl stets für jede Menge Wirbel, Herz und Humor sorgt.

Über "Ich bin Dagobert":

(Staffel 1 ab 1.8. auf Sky und WOW abrufbar)

Er legte Bomben, erpresste Kaufhäuser, narrte die Polizei und beschäftigte Medien und Menschen: Arno Funke. Anfang der 90er Jahre trieb er unter dem Pseudonym "Dagobert" sein Unwesen. Mit seinen außergewöhnlichen Geldübergaben elektrisierte er die Öffentlichkeit und hielt die gerade wiedervereinigte BRD in Atem. In sechs Episoden erzählt das RTL+ Original inspiriert von Arno Funkes Geschichte den Weg des einfachen Autolackierers zur schillerndsten Ente im bundesrepublikanischen Ganoven-Teich.

Katz- und Maus-Spiel mit einer Ente - nach einer wahren Geschichte: Dank exklusiver Einblicke von Arno Funke, der der Produktion beratend zur Seite stand, zeigt "Ich bin Dagobert" die Person hinter dem schillernden Verbrecher und zeichnet einen hochbegabten Mann, der in den Abgrund blickte, dabei aber immer seinen Optimismus behielt und über sich selbst lachen konnte. Spannend, humorvoll und visuell beeindruckend umgesetzt, erzählt die sechsteilige Serie einen der spektakulärsten und längsten Erpressungsfälle der deutschen Kriminalgeschichte. Die Serie entführt die Zuschauer in die Welt der 90er Jahre - eine prägende Ära der jüngeren deutschen Geschichte mit ikonischer Musik, Mode und Kultur.

In der Hauptrolle ist Friedrich Mücke ("Der Ballon") als Kaufhauserpresser Dagobert zu sehen. Die weiteren Rollen spielen Misel Maticevic ("Babylon Berlin"), Sonja Gerhardt ("Deutschland 83"), Moritz Führmann ("Charité"), Doguhan Kabadayi ("Tatort"), Bettina Lambrecht ("Pastewka") und viele weitere.

Über "Die Nibelungen - Kampf der Königreiche":

(Staffel 1 ab 3.8. auf Sky und WOW abrufbar)

Eine epische Sage aus alter Zeit - neu erzählt als packendes Serien-Event: Sechs bildgewaltige Folgen über verbotene Liebe, verletzten Stolz, politische Intrigen - und eine Welt, in der alte, magische Wesen und Menschen um die Macht ringen. Inspiriert von der weltbekannten Sage, wird aus Heldenmut tödliche Eifersucht, aus Treue Verrat und aus einer Legende eine neue Wahrheit.

Kriemhild (Lilja van der Zwaag) wächst als Königstochter in einer Welt auf, in der ihr Schicksal längst beschlossen scheint. Doch als der geheimnisvolle Krieger Siegfried von Xanten (Jannis Niewöhner) auftaucht, ändert sich alles. Er ist stark, schön, gefährlich - und bringt nicht nur Kriemhilds Gefühle ins Wanken, sondern gleich das ganze Reich. Zwischen ihnen steht Hagen von Tronje (Gijs Naber), der schweigsame Waffenmeister. Sein Herz schlägt heimlich für Kriemhild, doch aus Pflicht wird Verzicht - und aus Verzicht wird Verrat... Während draußen Kriege toben, eskaliert am Hof von Burgund ein Spiel aus Intrigen, Eifersucht und Machtkämpfen. König Gunter (Dominic Marcus Singer) will die legendäre Walküre Brunhild (Rosalinde Mynster) zur Frau, doch die Kriegerin liebt ausgerechnet den Mann, der sie einst betrogen hat.

In den Hauptrollen des RTL+ Originals sind Jannis Niewöhner, Gijs Naber, Lilja van der Zwaag, Dominic Marcus Singer, Rosalinde Mynster zu sehen. Weitere Rollen übernehmen u.a. Jördis Triebel, Jörg Hartmann, Bela Gabor Lenz, Alessandro Schuster, Johanna Kolberg, Emma Preisendanz und Maria Erwolter.

Über "Club der roten Bänder":

(Staffel 1-3 ab 25.8. auf Sky und WOW abrufbar)

Die erste eigenproduzierte Serie von VOX sorgte nicht nur für riesige Quotenerfolge, sondern war auch auf Social Media ein wahres Phänomen und gewann nebenbei mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis, dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Jupiter Award die wichtigsten nationalen Auszeichnungen. Leo (Tim Oliver Schultz), Jonas (Damian Hardung), Toni (Ivo Kortlang), Alex (Timur Bartels), Hugo (Nick Julius Schuck) und Emma (Luise Befort) zeigen in den drei Staffeln, was echte Freundschaft und Zusammenhalt bedeuten. Während ihr Alltag von der Routine des Krankenhauses, Untersuchungen und Operationen geprägt ist, entsteht zwischen den jungen Patientinnen und Patienten eine tiefe Verbundenheit, die ihnen Halt gibt. Als Erkennungszeichen tragen sie rote OP-Armbänder und gründen den "Club der roten Bänder". Gemeinsam erleben sie im Krankenhaus bewegende, berührende und auch unbeschwerte Momente, die sie zu einer eingeschworenen Gemeinschaft machen und ihnen Mut und Lebensfreude schenken.

Über "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern":

(Staffel 1 ab 28.8. auf Sky und WOW abrufbar)

Die Swinging Sixties: Eine Revolution in der Gesellschaft - und im Sport! Ein bemerkenswerter Höhepunkt dieser Zeit war der Aufstieg des FC Bayern München im Sommer 1965 in die Bundesliga. Aus bescheidenen Anfängen heraus kämpften fünf hochbegabte Fußballer - Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Uli Hoeneß - Seite an Seite, bis sie die Meisterschale in den Händen hielten und mit der Nationalelf Weltmeister wurden.

Das sechsteilige RTL+ Original erzählt dabei nicht nur eine großartige Fußballgeschichte, sondern wirft auch einen Blick auf das Leben der fünf jungen Männer, die wahre Achterbahnfahrten durchmachten. Die Serie zeigt die persönlichen Herausforderungen, denen sich die Fußballer im Sport als auch im Privatleben stellen mussten. Geblendet von Geld und Ruhm wurden ihre Freundschaften auf eine harte Probe gestellt, als sie um Anerkennung, Respekt und Liebe kämpften. Jeder von ihnen erlitt dabei Rückschläge und persönliche Niederlagen, während sie ihrer gemeinsamen Leidenschaft, dem Fußball, nachgingen. Es brauchte jeden von ihnen und den Zusammenhalt aller, um wirklich Großes zu erreichen.

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