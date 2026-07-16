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Die Highlights der Woche auf Sky Sport mit der Formel 1 in Spa auf Sky Sport und bei RTL, The Open und dem Testspielsommer

Unterföhring (ots)

Formel 1: Das Rennen in Spa live auf Sky Sport und bei RTL

Die Königsklasse des Motorsports macht zum 10. Saisonrennen Halt in Belgien: Der Circuit de Spa-Francorchamps zählt zu den traditionsreichsten und spektakulärsten Strecken im Rennkalender. Spa begeistert nicht nur als längste Strecke, sondern auch mit seiner Kombination aus schnellen Kurven, langen Geraden und oft unberechenbaren Wetterbedingungen. Beim vergangenen Rennen in Großbritannien feierte Charles Leclerc seinen ersten Saisonsieg und gleichzeitig seinen ersten Grand-Prix-Erfolg seit 2024, womit er ein Ausrufezeichen im Kampf um die Weltmeisterschaft setzte. Das Podium komplettierten George Russell und Lewis Hamilton. Der WM-Führende Kimi Antonelli hingegen blieb ohne Punkte und konnte damit nach seinen fünf Siegen in Serie zuletzt nur 15 Punkte aus den vergangenen drei Rennen holen. In Spa will der junge Italiener zurückschlagen und die Konkurrenz auf Distanz halten. Sky Sport überträgt von Freitag bis Sonntag das komplette Rennwochenende live - Sky Experte Timo Glock, Kommentator Sascha Roos sowie Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner berichten live von vor Ort. Neben der Königsklasse überträgt Sky Sport auch die Formel 2, die Formel 3 sowie den Porsche Mobil 1 Supercup live.

Zusätzlich zur Übertragung auf Sky Sport überträgt auch RTL das Rennen auf der "Ardennen-Achterbahn" am Sonntag (ab 14:00 Uhr) sowie das Qualifying am Samstag (ab 15:30 Uhr) live im Free-TV. Hier dürfen sich die Zuschauer auf Moderator Florian König und den Experten Günther Steiner freuen, während Kai Ebel auf Stimmenfang geht. Christian Danner und Heiko Waßer kommentieren. Zu Gast bei der RTL-Übertragung am Rennsonntag sind die Profispieler des 1. FC Köln, Marius Bülter und Ron-Robert Zieler.

Golf: Das älteste Major im Golfsport

Von Donnerstag bis Sonntag trifft sich die Elite des Golfsports in englischen Southport: Im Royal Birkdale Golf Club findet mit The Open das einzige Major-Turnier der Männer auf europäischem Boden statt. Eine weitere Besonderheit des Turniers ist sein offener Charakter: Neben den besten Golfern der Welt, wie dem Titelverteidiger und Weltranglistenersten Scottie Scheffler oder Rory McIlroy können auch qualifizierte Amateure an den Start gehen. Wer wird sich beim letzten Major des Golfjahres zum "Champion Golfer of the Year" krönen und den Claret Jug mit nach Hause nehmen? Sky Sport berichtet insgesamt rund 50 Stunden live vom ältesten Golfturnier der Welt.

Testspielsommer auf Sky Sport

Der Testspielsommer auf Sky Sport nimmt Fahrt auf: Bereits vor dem Ende der Weltmeisterschaft richten die Vereine und ihre Fans den Blick schon wieder auf die kommende Bundesliga-Spielzeit. Um optimal vorbereitet in die neue Saison zu starten, befinden sich die Teams bereits mitten in der Vorbereitung und absolvieren erste Testspiele. Am Samstagnachmittag ab 16:55 Uhr überträgt Sky Sport News die Partie von Borussia Dortmund gegen Rot-Weiß Oberhausen live, am Mittwoch ab 15:55 Uhr die Begegnung des FC Schalke 04 gegen Metallist Cherkiw. Über diese beiden Spiele hinaus überträgt Sky Sport in den kommenden Wochen zahlreiche weitere Tests live, darunter unter anderem die beiden Japan-Spiele des BVB und Real Madrid gegen die AC Florenz. Neben den Übertragungen auf Sky Sport News werden zahlreiche Begegnungen zusätzlich auch im kostenlosen Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf dem Sky Sport YouTube Channel gezeigt.

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