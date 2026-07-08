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Die Highlights der Woche live auf Sky Sport mit der MotoGP am Sachsenring, der NBA Summer League in Las Vegas und der WNBA

Unterföhring (ots)

MotoGP: Der Heim-Grand-Prix am Sachsenring

Während in der Formel 1 und die IndyCar Series an diesem Wochenende die Motoren ruhen, dreht die MotoGP wieder voll auf: Beim Großen Preis von Deutschland gastiert die Königsklasse des Motorradrennsports auf dem traditionsreichen Sachsenring, der Jahr für Jahr die Fans an die Strecke lockt. Auch in diesem Jahr werden an den drei Tagen wieder über 250.000 Rennsport-Begeisterte erwartet. Beim vergangenen Rennen in den Niederlanden konnte Ai Ogura als erster japanischer Fahrer seit 2004 einen Grand Prix gewinnen, das Podium komplettierten sein Teamkollege Raúl Fernández und Jorge Martín, der damit die Führung in der Fahrerwertung übernahm. Das enge Titelrennen mit acht Fahrern innerhalb von nur 63 Punkten an der Spitze der Gesamtwertung verspricht jede Menge Spannung und steigert die Vorfreude auf das Rennwochenende am Sachsenring. Wer sammelt wichtige Punkte im Kampf um die Weltmeisterschaft? Sky Sport überträgt am Wochenende alle Sessions des elften Saisonrennens der MotoGP live. Moderatorin Lisa Hofmann führt gemeinsam mit den beiden Sky Experten Florian Alt und Lukas Tulovic durch das Rennwochenende.

NBA Summer League: Die Stars von morgen live erleben

Auch in der Offseason werden in der besten Basketballliga der Welt Körbe geworfen: Kurz nach dem NBA Draft startet in Las Vegas die Summer League. Dort erhalten vor allem Rookies sowie Spieler mit weniger als drei Jahren NBA-Erfahrung die Möglichkeit, wertvolle Spielpraxis zu sammeln und ihr Können unter Beweis zu stellen. Alle 30 NBA-Teams gehen an den Start - wer kann sich den Titel in der Summer League sichern? Sky Sport zeigt von Donnerstag bis Montag insgesamt sieben Begegnungen live, darunter mindestens eine Partie pro Tag zur besten Sendezeit. Zum Auftakt treffen am Donnerstag die San Antonio Spurs auf die Atlanta Hawks, am Freitag die Cleveland Cavaliers auf die Indiana Pacers und am Sonntag empfangen die Charlotte Hornets die Boston Celtics.

Hochbetrieb in der Regular Season der WNBA

Nicht nur in der NBA Summer League wird hochklassiger Basketball gespielt - auch die Regular Season der WNBA läuft auf Hochtouren. Sky Sport überträgt in den kommenden Tagen insgesamt sechs Begegnungen live. Los geht es in der Nacht von heute auf morgen mit dem Duell zwischen den Minnesota Lynx, dem Spitzenreiter der Western Conference, und den Connecticut Sun, dem Schlusslicht der Eastern Conference, bevor im Anschluss die Los Angeles Sparks bei den Indiana Fever gastieren. Auch am Wochenende ruht der Ball nicht: Am späten Samstagabend treffen die Phoenix Mercury auf die Las Vegas Aces und in der Nacht von Sonntag auf Montag folgt schließlich das Topspiel zwischen den beiden Zweitplatzierten ihrer Conference, wenn die Indiana Fever die Las Vegas Aces empfangen.

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