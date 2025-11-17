Nothing

Nothing Black Friday-Angebote für Smartphones und Audio

Berlin (ots)

Nothing startet Black Friday-Deals und macht Technologie mit ikonischem Design noch zugänglicher. Ergänzt wird die Aktion durch exklusive Bundle-Deals über Mobilfunkpartner in Deutschland.

Phone (3): transparentes Design, Glyph Matrix und Periskop Kamerasystem für noch mehr kreative Freiheit.

12 GB RAM und 256 GB Speicher: 549 EUR

16 GB RAM und 512 GB Speicher: 649 EUR

Headphone (1): immersives Hörerlebnis, präziser Sound, Hybrid ANC, intuitive Bedienelemente, charakteristische transparente Designsprache - 199 EUR.

Ear (3): Adaptive Noise Cancellation, integriertes Super Mic im Ladecase, überarbeitetes transparentes Design mit Metallakzenten - 139 EUR.

Black Friday-Angebote (Nothing, Amazon, MediaMarkt Saturn):

Smartphones

Phone (3) 12/256 GB: 549 EUR (statt 799 EUR)

Phone (3) 16/512 GB: 649 EUR (statt 899 EUR)

Phone (3a) 8/128 GB: 259 EUR (statt 329 EUR)

Phone (3a) 12/256 GB: 309 EUR (statt 379 EUR)

Phone (3a) Pro 12/256 GB: 319 EUR (statt 459 EUR)

Audio

Headphone (1): 199 EUR (statt 299 EUR)

Ear (3): 139 EUR (statt 179 EUR)

Ear: 89 EUR (statt 149 EUR)

Ear (a): 59 EUR (statt 99 EUR)

Gültig ab dem 17. November für kurze Zeit, solange der Vorrat reicht. Mehr Informationen dazu auf nothing.tech.

Über Nothing

Nothing ist ein in London ansässiges Consumer-Tech-Unternehmen, gegründet 2020 - und das einzige neu gegründete Smartphone-Unternehmen der vergangenen zehn Jahre, das sich erfolgreich im Markt etabliert hat. Wir gestalten ein Technologieunternehmen einer anderen Art - eines, das menschliche Kreativität inspiriert, indem es Menschen, Design und Begeisterung wieder in den Mittelpunkt von Technologie stellt. Unsere preisgekrönten Smartphones und Audio-Produkte sehen anders aus, klingen anders und machen Technologie wieder persönlich und unterhaltsam - entwickelt in Zusammenarbeit mit unserer globalen Community. Nothing hat kürzlich eine Series-C-Finanzierungsrunde über 200 Mio. US-Dollar abgeschlossen und wird derzeit mit 1,3 Mrd. US-Dollar bewertet.

Original-Content von: Nothing, übermittelt durch news aktuell