Smarte Technik zu smarten Preisen - Nothing startet Back to School-Kampagne: Erste Preisreduzierung für Phone (3)

Zum Start ins neue Schul- und Studienjahr bringt Nothing mehr als nur frischen Wind in Rucksäcke und Taschen: Im Rahmen der diesjährigen Back to School-Kampagne senkt das Londoner Technologieunternehmen die Preise ausgewählter Smartphones und Audioprodukte - darunter erstmals auch das neue Phone (3).

Vom 25. August bis 21. September 2025 gibt's auf nothing.tech sowie bei Media Markt Saturn in Deutschland - und ausgewählte Angebote auch in Österreich - ikonisches Design, starke Technik und intuitive Features zu attraktiven Preisen. Für alle, die im neuen Alltag ein smartes Upgrade suchen, das mehr kann, als nur funktionieren.

Die Angebote im Überblick:

Phone (3) (nur in Deutschland verfügbar)

12 + 256 GB: 699 EUR (statt 799 EUR)

Phone (3a)

8 + 128 GB: 279 EUR (statt 329 EUR)

12 + 256 GB: 329 EUR (statt 379 EUR)

Phone (3a) Pro

12 + 256 GB: 409 EUR (statt 459 EUR)

Audio-Produkte

Headphone (1) - zum ersten Mal reduziert: 249 EUR (statt 299 EUR)

Ear: 99 EUR (statt 129 EUR)

Ear (a): 69 EUR (statt 89 EUR)

About Nothing

Nothing wurde 2020 in London gegründet und ist ein Technologieunternehmen der anderen Art: eines, das menschliche Kreativität inspiriert, indem es Menschen, Design und Begeisterung wieder in den Mittelpunkt stellt. Von preisgekrönten Smartphones bis hin zu Audio-Produkten, die anders aussehen und klingen, denkt Nothing neu darüber nach, wie sich Technologie anfühlen sollte. Transparent und gemeinsam mit unserer globalen Community von über drei Millionen Menschen entwickeln wir unsere Produkte ausdrucksstark, persönlich und unterhaltsam. In nur vier Jahren hat Nothing es geschafft, über 10 Millionen Geräte zu verkaufen und einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar zu erzielen.

