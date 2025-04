Nothing

Frühlingssound: Nothing reduziert Preise auf Audio-Highlights

London (ots)

Ob unterwegs, beim Arbeiten oder beim Sport: Musik begleitet durch den Alltag - und mit den aktuellen Audioangeboten des Londoner Technologieunternehmen Nothing jetzt zu einem günstigeren Preis. Die Modelle Nothing Ear und Nothing Ear (open) verbinden charakteristisches Design mit hochwertigem Klang - und sind vom 30. März bis 5. Mai zu reduzierten Preisen erhältlich.

Die Angebote im Überblick:

Nothing Ear für nur 109EUR statt 129EUR

statt 129EUR Nothing Ear (open) für nur 99EUR statt 149EUR

Erhältlich auf nothing.tech und bei folgenden Partnern:

Deutschland: MediaMarkt / Saturn

Österreich: MediaMarkt AT

Schweiz: MediaMarkt CH, Digitec / Galaxus und Brack.ch

Pressematerialien zu Nothing-Produkten stehen hier zur Verfügung.

Über Nothing

Das 2020 gegründete Unternehmen Nothing hat es sich zum Ziel gesetzt, dass Technologie wieder Spaß macht. In weniger als vier Jahren hat Nothing weltweit über 3 Millionen Produkte verkauft, darunter das Phone (1), das vom Time Magazine für sein innovatives Smartphone-Design in die Liste der besten Erfindungen des Jahres 2022 aufgenommen wurde. Durch modernes Design und innovative Benutzeroberflächen schafft das Londoner Unternehmen ein alternatives Ökosystem von Technologieprodukten für junge und kreative Menschen. Alle Produkte von Nothing werden in enger Zusammenarbeit mit der Community von über 8.000 privaten Investoren entwickelt und sind auf Nachhaltigkeit ausgelegt.

