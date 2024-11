Nothing

Nothing läutet die Festtage mit exklusiven Black Friday-Deals ein

London (ots)

Die innovative Tech-Marke Nothing bietet mit attraktiven Angeboten zum Black Friday die perfekte Gelegenheit, sich selbst oder seine Liebsten mit stylischer Technologie zu beschenken. Sichern Sie sich die begehrten Tech-Highlights vom 11. November bis zum 1. Dezember zu unschlagbaren Preisen und erleben Sie die einzigartige Kombination aus innovativem Design und herausragender Performance.

Folgende Highlights erwarten Sie vom 11.11 - 01.12. in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

Das ikonische Nothing Phone (2a ) mit einzigartiger Glyph-Oberfläche gibt es jetzt mit 8+128GB für 279EUR / 259 CHF statt 329EUR / 329 CHF. Das Phone (2a) mit 12+256GB erhält einen Preisnachlass von bis zu 21% .

) mit einzigartiger Glyph-Oberfläche gibt es jetzt mit statt 329EUR / 329 CHF. Das erhält einen . Das Nothing Phone (2a) Plus mit 12+256GB für 399EUR / 369 CHF statt 429EUR / 429 CHF.

statt 429EUR / 429 CHF. Die Nothing Ear für 119EUR / 119 CHF statt 149EUR / 149 CHF.

statt 149EUR / 149 CHF. Die Nothing Ear (a) für 69EUR / 69 CHF statt 99EUR / 99 CHF.

statt 99EUR / 99 CHF. Diese Highlights sind in Deutschland bei MediaMarkt, Amazon, Otto und Nothing.tech erhältlich. In Österreich bei MediaMarkt, Amazon und Nothing.tech und in der Schweiz bei MediaMarkt und Digitec.

Folgende CMF by Nothing Preisnachlässe sind auf Deutschland beschränkt:

CMF Phone 1 mit 8+128GB für 179EUR statt 239EUR und mit 8+256GB für 209EUR statt 269EUR.

statt 239EUR statt 269EUR. CMF Watch Pro 2 für 55EUR statt 69EUR.

statt 69EUR. CMF Buds Pro 2 für 45EUR statt 59EUR.

statt 59EUR. Erhältlich unter Nothing.tech.

Pressebilder und Assets zu den Black Friday-Angeboten finden sich hier.

Über Nothing

Das 2020 gegründete Unternehmen Nothing hat es sich zum Ziel gesetzt, dass Technologie wieder Spaß macht. In weniger als vier Jahren hat Nothing weltweit über 3 Millionen Produkte verkauft, darunter das Phone (1), das vom Time Magazine für sein innovatives Smartphone-Design in die Liste der besten Erfindungen des Jahres 2022 aufgenommen wurde. Durch modernes Design und innovative Benutzeroberflächen schafft das Londoner Unternehmen ein alternatives Ökosystem von Technologieprodukten für junge und kreative Menschen. Alle Produkte von Nothing werden in enger Zusammenarbeit mit der Community von über 8.000 privaten Investoren entwickelt und sind auf Nachhaltigkeit ausgelegt.

