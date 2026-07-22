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Sky Original Doku "Mythos Schalke - Ein Leben lang" ab 28. August auf Sky und WOW

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Unterföhring (ots)

22. Juli 2026 - Pünktlich zum Bundesliga-Auftakt 2026/27 zeigt ein neues Sky Original Größe und Strahlkraft des FC Schalke 04 sowie den steinigen Weg zur Rückkehr ins Fußball-Oberhaus. "Mythos Schalke - Ein Leben lang" dokumentiert die Entwicklung der Königsblauen aus dem Abstiegskampf der zweiten Liga hin zum Bundesliga-Aufsteiger 2026. Dabei geht es nicht nur um das sportliche Geschehen, sondern auch um die Bedeutung des Vereins für die Stadt Gelsenkirchen und eine ganze Region. Die Sky Original Dokumentation bietet einzigartige Einblicke in die Schaltzentrale des Klubs, das Privatleben der Spieler und die Perspektiven von Fans und Legenden. Der erste Teil der Doku startet am 28. August bei Sky und WOW. Episode 2 folgt nach der neuen Bundesliga-Saison im Sommer 2027.

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Über "Mythos Schalke - Ein Leben lang", Episode 1:

Der sechstgrößte Verein der Welt. Millionen Fans weltweit. Eine gigantische Tradition. Das Sky Original beleuchtet die Dimension des FC Schalke 04 und zeichnet die aktuelle Entwicklung vom Sorgenkind der 2. Bundesliga hin zum umjubelten Meister der Zweitliga-Saison 2025/26 nach. Die Kameras haben die Mannschaft dabei über ein Jahr ganz nah begleitet und alle relevanten Entwicklungen rund um den Klub dokumentiert. So sind exklusive und äußerst persönliche Aufnahmen entstanden - etwa in Miron Muslics österreichischer Heimat, der Kabine bei Ansprachen des Trainers, zuhause bei Vize-Kapitän Timo Becker oder in den Niederlanden mit den S04-Legenden Klaas-Jan Huntelaar und Youri Mulder, Direktor Profifußball bei Königsblau. Außerdem gibt es unveröffentlichte Szenen der Schalker Aufstiegsfeierlichkeiten.

Alle Protagonisten verbindet eine besondere Beziehung zu den Knappen: Neben Trainer Muslic, Becker, Mulder und Huntelaar sind Sportvorstand Frank Baumann, Kapitän Kenan Karaman und Winter-Neuzugang Edin Dzeko mit an Bord. Darüber hinaus kommen Vereinslegenden wie die Weltmeister Olaf Thon und Benedikt Höwedes und prominente Fans wie Moderatorin Sophia Thomalla oder Streamer Simon Schildgen (GamerBrother) zu Wort. Thomalla spricht etwa offen und ehrlich über ihre Kindheit in Gelsenkirchen an der Seite von Stiefvater und Schalke-Macher Rudi Assauer.

Die Dreharbeiten für die zweite Episode laufen bereits. Sie werden weiterhin das Geschehen rund um die Profimannschaft dokumentieren und die emotionale Reise des FC Schalke 04 durch die Bundesliga hautnah begleiten. Darüber hinaus liegt ein besonderes Augenmerk weiterhin auf der Geschichte des Klubs - zum Beispiel auf den legendären "Eurofightern", die 2027 das 30-jährige Jubiläum ihres umjubelten UEFA-Pokalsieges feiern werden.

Facts:

Doku-Serie, 2 Teile, jeweils etwa 60 Minuten, D 2026; Ein Sky Original produziert von mach2media in Zusammenarbeit mit Schalke 04 für Sky Deutschland; Buch und Regie: Christoph Küppers, Co-Autor: Martin Schultheiß; Lead Editor: Michael Iwa; Kamera: Markus Bieß, Gordon Kalbfleisch; Executive Producer mach2media: Simon Südel, Executive Producer Sky Deutschland: Nico Gammella; Verantwortliche FC Schalke 04: Marc Siekmann (Direktor Kommunikation), Martin Opilski (Bereichsleiter Media House)

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