Hitz the Hammer bei Sky Sport: Thomas Hitzlsperger verstärkt das Premier-League-Expertenteam

Unterföhring (ots) - - Das "Match of the Week" aus Old Trafford am Sonntag ab 16.00 Uhr mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein - Toni Tomic kommentiert - "Watch Party" auf dem TikTok-Kanal @skysportde mit Joachim Hebel - Am Sonntag bereits ab 14.50 Uhr FC Liverpool - Nottingham Forest live auf Sky Sport Mix - Sky zeigt von Freitag bis und Sonntag ...

