Der Weltgesundheitstag 2023 am 7. April auf Sky Sport News

Unterföhring (ots)

Sky Sport News widmet sich am Freitag dem Weltgesundheitstag

U.a. zu Gast: Domenico Gurzi, Prof. Karl-Jürgen Bär, Prof. Ingo Froböse, Marco Russ, Ivan Klasnic, Prof. Florian Holsboer und Gregor Schlierenzauer

Der Weltgesundheitstag auch auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf allen Social Media Plattformen von Sky

Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender steht allen Sky Kunden zur Verfügung

Unterföhring, 05. April 2023 - Am kommenden Freitag ist Weltgesundheitstag, den Sky in Form eines besonderen Thementags auf Sky Sport News unterstützt. Unter dem offiziellen internationalen Motto "Gesundheit für alle - 75 Jahre Weltgesundheitsorganisation" widmet sich Sky Sport News der Frage, wie man es schafft, im Alltag sowie im Alter gesund zu bleiben, was es braucht, um Sport auf höchstem Niveau auszuüben und was passiert, wenn der Leistungsdruck zur Belastung wird.

Andi Lengenfelder und Noah Pudelko begrüßen im Studio sowie per Schalte zahlreiche Gäste, wie etwa den Sport- und Bewegungswissenschaftler Domenico Gurzi, den Psychiater Prof. Karl-Jürgen Bär oder die ehemaligen Fußballprofis Marco Russ und Ivan Klasnic.

Dabei wird Gesundheit im Spitzensport ebenso thematisiert wie etwa die richtige Ernährung, Sportsucht oder die Gefahr von Langzeitschäden durch Kopfverletzungen beim Sport. Auch die Bedeutung der mentalen Gesundheit wird beleuchtet.

Das spezifische Ganztagesprogramm auf Sky Sport News wird darüber hinaus auf allen Social Media Plattformen von Sky abgebildet. Die Beiträge sind zudem im Nachgang auf Sky Q und auf skysport.de abrufbar.

Der Weltgesundheitstag auf Sky Sport News startet am Freitag um 9.00 Uhr.

"Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere Eigenformate

Sky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.

Der Weltgesundheitstag am 7. April 2023 auf Sky Sport News

9.00 - 9.30 Uhr: Runter vom Sofa! Gesund durch Sport/Bewegung

10.00 - 10.30 Uhr: Wie lang laufen Sie? Fit in jedem Alter

11.00 - 11.30 Uhr: 2G im Spitzensport - Ganzheitlich gesund

12.00 - 13.00 Uhr: Wer ist hier der Boss? Teamarzt im Spannungsfeld im Profisport

13.00 - 13.30 Uhr: Kopfverletzungen: Gefahr von Langzeitschäden

15.00 - 16.00 Uhr: Ich bin dann mal leer. Mentale Gesundheit im/trotz Spitzensport

17.00 - 17.30 Uhr: Sportsucht - die nicht akzeptierte Krankheit

17.30 - 18.00 Uhr: Du bist was du isst - richtige Ernährung

18.30 - 19.00 Uhr: Gesundheit inklusiv Special Olympics - Das andere Athleten Scanning

