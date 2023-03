Sky Deutschland

Repräsentative Sky Umfrage vor dem Klassiker: die Mehrheit der Fußball-Fans tippt auf erneute Bayern-Meisterschaft - dem BVB gönnen sie die meisten

In einer repräsentativen Umfrage unter Fußball-Interessierten tippten 59 Prozent auf Bayern München als kommenden Deutschen Meister, 28 Prozent auf den BVB

33 Prozent würden den Dortmundern den Titel am meisten gönnen, dem Rekordmeister 24 Prozent

Unterföhring, 31. März 2023 - Die Einschätzung der Fans in Deutschland ist eindeutig: der Rekordmeister aus München wird in dieser Saison den elften Titel in Folge einfahren. Das ergab eine im Auftrag von Sky Deutschland durchgeführte repräsentative Umfrage unter Fußball-Interessierten (n = 1.034), die während der Länderspielpause durchgeführt wurde.

59 Prozent glauben, dass die Bayern sich auch in dieser Saison die Deutsche Meisterschaft sichern werden, nur 28 Prozent erwarten den aktuellen Tabellenführer aus Dortmund auch am Ende ganz oben. Noch klarer ist das Bild in Bayern: hier erwarten 78 Prozent einen Bayern-Triumph, während nur 14 Prozent dort den BVB nannten. In Nordrhein-Westfalen glauben immerhin 38 Prozent an einen schwarz-gelben Triumph bei immer noch 53 Prozent für den Rekordmeister.

Anders sieht es jedoch aus, wenn es um die Sympathien geht. Auf die Frage, wem sie den Titel am meisten gönnen, gaben 33 Prozent der Fußball-Interessierten Borussia Dortmund, 24 Prozent den FC Bayern und 20 Prozent Union Berlin an. Freiburg und Leipzig brachten es hier auf 12 bzw. 5 Prozent. Klare Vorteile haben beide im eigenen Bundesland: Innerhalb Bayerns gönnen 48 Prozent der befragten Fußball-Interessierten dem heimischen FCB den Titel am meisten, in NRW erreicht der BVB mit 51 Prozent knapp die absolute Mehrheit.

Vor dem Topspiel am Samstag (ab 17.30 Uhr live auf Sky und WOW) tippen 51 Prozent auf einen Heimsieg der Bayern. 23 Prozent glauben an einen BVB-Sieg, 21 Prozent an ein Unentschieden.

Klar ist in jedem Fall, dass sich männliche und weibliche Fußball-Interessierte in vergleichbarem Maße auf den Klassiker freuen: 66 Prozent der Männer gaben, dass sie das Spiel auf jeden Fall oder vielleicht ("Ja, eventuell") im Stadion, im TV oder in einer Sportsbar anschauen werden - bei den Frauen waren es 62 Prozent.

