Sky Deutschland

Die schwarzhumorige HBO-Serie "Barry" kehrt mit der vierten und letzten Staffel zurück zu Sky

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

"Barry", Staffel vier, ab 17. April parallel zur US-Ausstrahlung exklusiv auf Sky und auf dem Streamingdienst WOW

Mit Emmy®-Preisträger Bill Hader in der Hauptrolle

In weiteren Rollen: Henry Winkler, Sarah Goldberg und Anthony Carrigan

Alle vorherigen Episoden bei Sky und über WOW auf Abruf

Downloadlink für den Trailer hier

Link zu Youtube: https://youtu.be/Eg5Pn_DNLd4

Unterföhring, 29. März 2023 - Die vierte und finale Staffel der schwarzhumorigen HBO- Comedyserie " Barry" ist ab 17. April immer montags parallel zur US-Ausstrahlung in Einzelfolgen über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar. Die acht Episoden werden in der Originalfassung wahlweise mit deutschen Untertiteln ausgestrahlt. Die deutsch synchronisierte Fassung wird voraussichtlich im Juli auf Sky Comedy zu sehen sein und über Sky Q sowie auf dem Streamingdienst WOW abrufbar sein. Alle vorherigen Episoden können ebenfalls über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW abgerufen werden.

Über "Barry":

Cousineau (Henry Winkler) wird als Held gefeiert, während Barrys (Bill Hader) Verhaftung schockierende Folgen hat. Alles hat darauf hingedeutet - auf das explosive und urkomische letzte Kapitel von Barry.

Bill Hader, Hauptdarsteller, Mitschöpfer, Autor, Regisseur und ausführender Produzent über die vierte und finale Staffel: "Es war eine unglaubliche Reise, diese Serie zu machen, und es ist bittersüß, dass die Geschichte zu ihrem natürlichen Ende gekommen ist".

Zu den Emmy®-nominierten und preisgekrönten Stammdarstellern gehören Stephen Root als Monroe Fuches, Sarah Goldberg als Sally, Anthony Carrigan als Noho Hank, Emmy®- und Critics Choice-Gewinner Henry Winkler als Gene Cousineau und Robert Wisdom als Jim Moss. Zu den wiederkehrenden Gastdarstellern gehören Michael Irby als Cristobal, Fred Melamed als Tom Posorro, Andrew Leeds als Leo, Patrick Fischler als Lon Oneil und Jessy Hodges als Lindsay.

Die ersten drei Staffeln von "Barry" erhielten insgesamt 44 Emmy®-Nominierungen und wurden mit neun Emmys® ausgezeichnet, darunter Bill Hader als bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie (Bill Hader), und Henry Winkler als bester Nebendarsteller.

"Barry" wurde von Alec Berg und Bill Hader entwickelt. Bill Hader, Alec Berg, Aida Rodgers und Liz Sarnoff waren Executive Producer, Duffy Boudreau fungierte als Co-Executive Producer, Julie Camino produzierte. Hader führt bei allen acht Episoden dieser Staffel Regie. Zu den Autoren der vierten Staffel gehören Bill Hader, Liz Sarnoff, Duffy Boudreau, Taofik Kolade, Emma Barrie, Mark Ashmore und Nicky Hirsch.

Facts:

Originaltitel: "Barry", Comedyserie, 8 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2023. Drehbuch: Bill Hader, Liz Sarnoff, Duffy Boudreau, Taofik Kolade, Emma Barrie, Mark Ashmore, Nicky Hirsch. Regie: Bill Hader. Executive Producer: Alec Berg, Aida Rodgers und Liz Sarnoff. Co-Executive Producer: Duffy Boudreau. Producer: Julie Camino. Darsteller: Bill Hader, Stephen Root, Sarah Goldberg, Anthony Carrigan, Henry Winkler, Robert Wisdom, Michael Irby, Fred Melamed, Andrew Leeds, Patrick Fischler, Jessy Hodges.

Ausstrahlungstermine:

Ab 17. April immer montags parallel zur US-Ausstrahlung über Sky Q und dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Wahlweise mit deutschen Untertiteln. Die synchronisierte Fassung voraussichtlich ab Juli auf Sky Comedy. Alle vorherigen Episoden sind ebenfalls über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie " Westworld" " Mare of Easttown" und " Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. " Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder " Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. WOW ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter https://www.skygroup.sky/ abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell