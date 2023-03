Sky Deutschland

Aufsehenerregende Sky Original Doku-Serie

"Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" über den ehemaligen spanischen König Juan Carlos I.

- ab 21. Mai auf Sky und WOW



Unterföhring

Vierteilige Sky Original Doku-Serie über Aufstieg und Fall des ehemaligen spanischen Königs Juan Carlos I.

Produziert von gebrueder beetz filmproduktion ("Die Cleaners", "Rohwedder") im Auftrag von Sky Studios

Mit exklusiven O-Tönen u.a. von Corinna zu Sayn-Wittgenstein

Weltpremiere am 17. April auf dem CANNESERIES Festival, Deutschlandpremiere im Mai auf dem DOK.fest München

Das Sky Original "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" ab 21. Mai bei Sky und dem Streamingdienst WOW, sowie in allen Sky Territorien wie England, Irland, Italien, Österreich und der Schweiz

Unterföhring, 28. März 2023 - Ab 21. Mai zeigen Sky und der Streamingdienst WOW "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat", eine aufsehenerregende Sky Original Doku-Serie über Aufstieg und Fall des ehemaligen spanischen Königs Juan Carlos I. Weltpremiere feiert sie am 17. April im Wettbewerb des CANNESERIES Festival, die Deutschlandpremiere findet im Mai im Rahmen des DOK.fest München statt.

Über "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat":

Juan Carlos I. war lange Zeit ein spanischer Held, der auf der ganzen Welt dafür gefeiert wurde, dass er sein Heimatland mit seinen progressiven und demokratischen Werten reformierte. Er führte Spanien aus der Franco-Diktatur in die parlamentarische Monarchie und trug entscheidend zum Wandel in einen modernen Staat mitten in Europa bei. In seiner Heimat machte ihn das so populär wie keinen anderen Regenten vor ihm.

König Juan Carlos I. konnte auf eine loyale Königin an seiner Seite zählen, er hatte eine liebende Familie, einflussreiche Freunde, genoss internationalen Respekt und das Vertrauen seines Volkes. Er hatte alles, was sich ein König wünschen konnte. Wie nur konnte dieser allseits verehrte Monarch so dramatisch in Ungnade fallen, dass er 2014 abdanken und 2020 schließlich ins Exil fliehen musste?

"Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" zeigt, wie ein schicksalhafter Jagdausflug nach Botswana die geheime Liebesbeziehung des Königs zu seiner Begleitung Corinna zu Sayn-Wittgenstein aufdeckte und eine Reihe von Ereignissen in Bewegung setzte, die die spanische Monarchie bis ins Mark erschütterten. In "House of Cards"-Manier wirft die vierteilige Doku-Serie Fragen auf nach den finanziellen Angelegenheiten des Königs, seinen lukrativen Verbindungen zum spanischen Establishment und seiner angeblichen Verstrickung in weltweite Korruptionsfälle, zu denen auch eine Zahlung von 65 Millionen Euro gehört...

In exklusiven Interviews zu Wort kommen die ehemalige Geliebte des Königs, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, sowie enge Freunde, Vertraute und Unterstützer von Juan Carlos I., genau wie ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, Palastinsider und Enthüllungsjournalisten, die ihr Wissen über diesen bemerkenswerten Abschnitt der jüngeren spanischen Geschichte teilen.

Produzent von "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" ist der mehrfache Grimme-Preisträger Christian Beetz, Regie führten Anne von Petersdorff und Georg Tschurtschenthaler, die Autoren sind Christian Beetz, Pedro Barbadillo und Anne von Petersdorff. Executive Producer bei Sky Deutschland sind Christian Asanger und Felix Kempter, für Sky Studios Barnaby Shingleton. Die vierteilige Sky Original Doku-Serie wurde von gebrueder beetz filmproduktion im Auftrag von Sky Deutschland für Sky Studios produziert. Die vier Folgen sind in Deutschland ab 21. Mai komplett mit Sky Q und dem Streamingdienst WOW abrufbar und werden ab diesem Zeitpunkt auch in allen Sky Territorien gezeigt. Den internationalen Vertrieb übernimmt NBCUniversal Global Distribution.

Christian Beetz (Produzent und Autor, gebrueder beetz filmproduktion): "Als wir anfingen, die investigative Serie um den spanischen König Juan Carlos I. zu produzieren, waren uns die Ausmaße der politischen Dimensionen nicht bewusst. Erst Stück für Stück entblätterte sich ein Geflecht aus Intrigen, Gier und Machtspielen, welches bis in die höchsten Kreise der Gesellschaft reicht und von dem spanischen Geheimdienst CNI bis heute geschützt wird. Es ist eine bemerkenswerte Geschichte, die wir ohne Furcht und Gefälligkeit zu erzählen versuchen."

Christian Asanger (Vice President Entertainment Sky Deutschland): "Diese Doku-Serie über Aufstieg und Fall des spanischen Ex-Königs wird sicherlich eines der brisantesten Projekte des Jahres auf dem internationalen Markt werden. Sie beinhaltet alles, was ein Sky Original ausmacht: Mit Corinna zu Sayn-Wittgenstein eine Protagonistin, die einen exklusiven Einblick in eine bislang verschlossene Welt liefert, dazu investigative Recherchen und weltweite Drehs auf High-End-Niveau, sowie mit gebrueder beetz filmproduktion einen Produktionspartner, der zu den renommiertesten der internationalen Dokumentarfilm-Branche zählt. Wir freuen uns sehr, mit "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" am diesjährigen Wettbewerb des CANNESERIES Festival teilzunehmen."

Facts: Sky Original Doku-Serie, 4 Episoden à ca. 45 Minuten, D 2023; Regie: Anne von Petersdorff und Georg Tschurtschenthaler; Autoren: Christian Beetz, Pedro Barbadillo und Anne von Petersdorff; Produktion: gebrueder beetz filmproduktion im Auftrag von Sky Studios Produzent: Christian Beetz; Executive Producers: Christian Asanger, Felix Kempter (Sky Deutschland).

