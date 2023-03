Sky Deutschland

Spitzenfußball auch in der Länderspielpause: vier Spiele der Women's Super League von Freitag bis Sonntag live und exklusiv bei Sky und WOW

Das Spitzenspiel Manchester City gegen Tabellenführer FC Chelsea mit Ann-Katrin Berger und Melanie Leupolz am Sonntag live

Außerdem Everton gegen Liverpool am Freitag, Tottenham gegen Arsenal und Manchester United gegen West Ham United am Samstag live

Die Women's Super League live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW

Auch Männerfußball live: "All Kallas are beautiful", das Abschiedsspiel von Jan-Philipp Kalla auf St. Pauli am Samstag ab 15.15 Uhr auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga

Unterföhring, 23. März 2023 - Während die Topligen des Vereinsfußballs der Männer an diesem Wochenende in der Länderspielpause sind, rollt der Ball bei den Frauen weiter. Insbesondere die Women's Super League, in der aktuell noch vier Vereine echte Chancen auf die Meisterschaft haben, steht vor einem richtungsweisenden Spieltag. Sky überträgt von Freitag bis Sonntag vier Partien aus Englands Topliga live und exklusiv, darunter alle Titelanwärter.

Zum Auftakt berichtet Sky am Freitagabend ab 20.20 Uhr live vom Merseyside Derby, zu dem die Frauen des FC Everton die des FC Liverpool im Goodison Park empfangen. Den Samstag eröffnet dann das Nord-London-Derby zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Arsenal. Die Arsenal-Frauen befinden sich noch mitten im Titelrennen: Nur fünf Punkte trennen sie vom Spitzenreiter FC Chelsea, auf die beiden Verfolger aus Manchester fehlen bei einer weniger absolvierten Partie nur drei Punkte. Sky berichtet ab 15.50 Uhr live. Direkt im Anschluss ab 18.20 Uhr geht es ins Old Trafford, in dem sich Manchester United und West Ham United gegenüberstehen. Mit einem Heimsieg würde der Tabellenzweite zumindest über Nacht auf den Spitzenrang springen.

Komplettiert wird der 16. Spieltag der Women's Super League vom Spitzenspiel am Sonntag. Sky berichtet ab 13.30 Uhr live, wenn der Tabellendritte Manchester City den Spitzenreiter FC Chelsea erwartet. In den Reihen der "Blues" stehen mit Torhüterin Ann-Katrin Berger und Mittelfeldspielerin Melanie Leupolz auch zwei deutsche Spielerinnen, die nicht nur um die englische Meisterschaft, sondern auch um ihre Teilnahme an der WM in Australien und Neuseeland in diesem Sommer kämpfen.

"All Kallas are beautiful" am Samstagnachmittag live auf Sky Sport News

Neben dem Titelrennen in der Women's Super League hat Sky am Wochenende auch Männerfußball im Programm. Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga berichten am Samstag ab 15.15 Uhr live, wenn Jan-Philipp Kalla am Millerntor sein Abschiedsspiel bestreitet. Von 2003 bis 2020 trug der gebürtige Hamburger das Trikot des FC St. Pauli, angefangen in der U19 bis in die Bundesliga und 2. Bundesliga. Zum Corona-bedingt lange nicht möglichen Abschiedsspiel "Kalla vs Friends" werden zahlreiche ehemalige Weggefährten erwartet, unter anderem Max Kruse, Fin Bartels, André Trulsen, Mathias Hain und Ex-Trainer Timo Schultz. Ewald Lienen und Andreas Bergmann sitzen auf den Trainerbänken. Sky Reporter Sven Töllner geht rund um das Millerntor auf Stimmenfang.

Ein Teil der Erlöse des Spiels geht als Spende an KIEZHELDEN, Dunkelziffer e.V., Schneckes Friends Cup Förderverein e.V. sowie an die Erdbebenopferhilfe in der Türkei und in Syrien.

Der 16. Spieltag der Women's Super League live:

Freitag:

20.20 Uhr: FC Everton - FC Liverpool auf Sky Sport Premier League

Samstag:

15.50 Uhr: Tottenham Hotspur - Arsenal WFC auf Sky Sport Premier League

18.20 Uhr: Manchester United - West Ham United auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

13.30 Uhr: Manchester City - FC Chelsea auf Sky Sport Premier League

