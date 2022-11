SAT.1

Bio steht drauf - Bio ist drin? "Der SAT.1 Bio-Check!" schafft am 17. November Orientierung.

Demeter. Bio-Organic. Naturland. Gut Bio. Bioland. Naturgut. Wer blickt da noch durch? Wenige: Denn wie eine von SAT.1 in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage verrät, sind 61 Prozent der Deutschen durch die Vielzahl von unterschiedlichen Bio-Siegeln verwirrt.* Für mehr Durchblick nimmt der "Der SAT.1 Bio-Check" am Donnerstag, 17. November 2022, um 20:15 Uhr das Bio-Angebot in reinen Bio-Supermärkten wie denns und Bio Company, in Supermärkten wie REWE und Edeka sowie in Discountern wie ALDI (Süd), Lidl und Penny unter die Lupe.

Viele Verbraucher:innen fragen sich: Günstig UND Bio - geht das überhaupt qualitativ hochwertig? Macht der Bio-Einkauf eigentlich Sinn, wenn die Produkte dafür aus Übersee exportiert werden? Oder sollte man im Supermarkt stattdessen lieber zu konventionell produzierten, aber regionalen und saisonalen Lebensmittel greifen? "Der SAT.1 Bio-Check!" liefert Antworten auf diese und viele weitere Fragen.

"Der SAT.1 Bio-Check! ALDI, REWE, denns & Co." am Donnerstag, 17. November 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Bereits heute, am 10. November um 20:15 Uhr, informiert SAT.1 über die besten Urlaubsangebote: "Der SAT.1 Reise-Check! TUI, AIDA, DERTOUR & Co."

*Quelle: Ipsos im Auftrag von SAT.1.

