SAT.1

Bundesliga-Doppelpack: SAT.1 zeigt Bayern - Werder und Gladbach - Dortmund diese Woche live

Unterföhring (ots)

Fußball-Festwoche in SAT.1: Der Sender überträgt innerhalb von vier Tagen zwei Bundesliga-Spiele live im Free-TV. FC Bayern München gegen SV Werder Bremen heißt das erste Duell am Dienstag, 8. November. Das "ran SAT.1 Bundesliga"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Reporterin Andrea Kaiser berichtet ab 20:00 Uhr aus der Münchner Allianz Arena. Als Experte im Einsatz: Europameister und Ex-Bayern-Profi Markus Babbel. Spiel zwei steigt am Freitag, 11. November, im Borussia-Park. Dort empfangen die Gladbacher den Ligarivalen Borussia Dortmund am 15. Spieltag. Moderator Matthias Opdenhövel und Reporterin Andrea Kaiser melden sich um 19:00 Uhr aus Mönchengladbach. Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Begegnung. Der ehemalige Nationalspieler und Dortmund-Profi Sven Bender analysiert als Experte die Partie. Im Anschluss wird ab 23:00 Uhr Geburtstag gefeiert. Zum 30-jährigen "ran"-Jubiläum empfängt Moderator Matthias Killing u.a. die "ran"-Moderatoren der ersten Stunde Reinhold Beckmann, Johannes B. Kerner und Jörg Wontorra und blickt mit ihnen auf unvergessene Momente und unterhaltsame Anekdoten aus der Bundesliga, der Champions League und der NFL zurück. Die Fußball-Festwoche in SAT.1 Dienstag, 8.11., ab 20:00 Uhr: FC Bayern München - SV Werder Bremen Freitag, 11.11., ab 19:00 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund ab 23:00 Uhr: "ran Late Night Spezial": 30 Jahre "ran"

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell