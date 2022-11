Alles Ballaballa! Big Brother steht der Presse Rede und Antwort zur neuen "Promi Big Brother"-Staffel

Unterföhring (ots) - Mehr Britt, mehr Talk, mehr Klinik - aber kein Kochen mehr. SAT.1 optimiert den Audience Flow in der Access und passt das Line-up an: Ab Montag, 7. November, lädt Britt Hagedorn die Zuschauer:innen und ihre Gäste zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr zu zwei Ausgaben ihres neuen Daily Talks ein. Daniel Boschmann lässt ab 18:00 Uhr Paare intensiv in ...

mehr