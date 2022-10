SAT.1

Anny Ogrezeanu, Julian Pförtner, Tammo Förster und Basti Schmidt stehen im "The Voice"-Finale am Freitag

4,81 Millionen Zuschauer:innen sehen das Halbfinale

Unterföhring (ots)

Unterföhring, 29. Oktober 2022. Die Zuschauer:innen haben entschieden: Anny Ogrezeanu (21, Wachtberg, Team Mark), Tammo Förster (19, Duderstadt, Team Rea), Basti Schmidt (28, Berlin, Team Stefanie) und Julian Pförtner (23, Heidelberg, Team Peter) stehen am nächsten Freitag im Finale von "The Voice of Germany" 2022. Im Live-Halbfinale wählen die Fans sie per Voting in der JoynMe-App, Telefon oder SMS ganz nach vorne.

Insgesamt verfolgen 4,81 Millionen Zuschauer:innen am Freitagabend das #TVOG-Halbfinale mit den Coaches Peter Maffay, Stefanie Kloß, Mark Forster und Rea Garvey in SAT.1. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht die Musikshow schöne 10,0 Prozent Marktanteil. Nächsten Freitag, am 4. November 20:15 Uhr live in SAT.1 entscheidet sich, wer die zwölfte Staffel der Musikshow gewinnt.

Live is Live: Durch einen Fehler in der Grafikabteilung wurden in der Live-Verkündung am Freitag zunächst zwei Ergebnisse vertauscht: Sophie Frei und Tammo Förster wurden in der Grafik auf der LED-Wand jeweils die Werte des anderen zugeordnet. Der Fehler wurde direkt erkannt und berichtigt.

Die Votingergebnisse im Einzelnen:

Team Mark:

Anny Ogrezeanu (65,45%) Marlon Falter (19,99%) Bruno Flütsch (14,56%)

Team Stefanie:

Basti Schmidt (40,81%) Luan Huber (33,58%) Lizi Gogua (25,60%)

Team Peter:

Julian Pförtner (58,85%) Susan Agbor (22,66%) Nel Lewicki (18,49%)

Team Rea:

Tammo Förster (50,42%) Jan Bleeker (33,33%) Sophie Frei (16,25%)

Moderiert wird "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Produzent ist Bildergarten Entertainment.

Das Finale von "The Voice of Germany" am Freitag, 4. November um 20:15 Uhr in SAT.1 sowie auf Joyn

