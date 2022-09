Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Top bewertet: 96 Prozent der Lehrkräfte empfehlen griffix Schreiblernsystem von Pelikan

Hannover/Berlin-Falkensee (ots)

Das ergonomische griffix Schreiblernsystem von Pelikan ist bei Lehrkräften in Deutschland besonders beliebt: Rund 96 Prozent von ihnen empfehlen das vierstufige Schreiblernsystem weiter. Das hat die Auswertung einer auf der Bildungsmesse didacta 2022 durchgeführten Umfrage unter 249 Lehrkräften ergeben. Gelobt wurde neben der Ergonomie und leichten Handhabung, dass das griffix Schreiblernsystem für jede Altersstufe den passenden Stift bereithält und es auch für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten geeignet sei.

Wer wurde befragt?

Die auf der didacta befragten Lehrkräfte sind mit dem Schreiblernprozess in der Grundschule vertraut: Knapp 64 Prozent von ihnen unterrichten das Fach Deutsch - ungefähr die Hälfte von der ersten bis zur dritten Klasse. Die Mehrheit der Lehrkräfte (33,6 Prozent) führt das Schreiben mit dem Füller in der zweiten, weitere 24,2 Prozent in der dritten und 7,4 Prozent in der ersten Klasse ein. Unterrichtet wird dabei hauptsächlich die Grundschrift (42,2 Prozent), gefolgt von Druckschrift (23,8 Prozent) und Schulausgangsschrift (22,1 Prozent).

Das 4-stufige griffix Schreiblernsystem - ein ganzheitliches Konzept

Schreiben ist eine motorische Höchstleistung. Mit dem einzigartigen 4-stufigen griffix Schreiblernsystem von Pelikan wird der Prozess von Anfang an konsequent begleitet und gezielt unterstützt. Das ergonomische Design der Schreibgeräte fördert die richtige Handhaltung für lockeres und ermüdungsfreies Schreiben in jeder Lernphase - vom Wachsmaler über den Bleistift und Tintenschreiber bis hin zum Füller. Das Malen mit dem griffix Wachsmaler der Stufe 1 bereitet spielerisch auf die Schule vor. Danach führt der griffix Bleistift der Stufe 2 an das präzise Schreiben der ersten Buchstaben heran. Mit dem griffix Tintenschreiber der Stufe 3 und anschließend dem Füller der Stufe 4 ist das flüssige Schreiben dann ganz leicht. Der innovative, kindgerecht gestaltete Griff bleibt auch bei steigendem Anforderungsgrad des Schreibgerätes bis zur optimalen Schreibhaltung, dem sogenannten Zangengriff, konstant. So muss das Kind bei keinem Lernschritt umdenken. Das lachende griffix Gesicht zeigt ihm ab Stufe 2 die richtige Handhaltung. Mit griffix macht das Schreibenlernen Spaß!

griffix bietet die ideale Ausstattung für Grundschüler*innen

Pelikan präsentiert seine bewährte griffix Familie 2022 in frischen Farben und neuem nachhaltigen Verpackungskonzept. Die ergonomisch durchdachten Produktlösungen mit besonderen Extras erleichtern Kindern im Alter von sechs bis neun Jahren das Lernen von Anfang an. Zusätzlich sorgen sie für jede Menge Spaß beim Schreiben, Malen, Basteln und Zeichnen.

Die griffix Familie wächst stetig - aktuell besteht sie aus dem 4-stufigen Schreiblernsystem mit passenden Tintenpatronen, Minen, Anspitzern und Radierern, der Schulschere in rund oder spitz, dem Schulzirkel sowie fünf Schulpinseln mit praktischem Pinselband. Alle griffix Produkte sind langlebig, ergänzen sich perfekt und bauen zum Teil sogar aufeinander auf, wie das gemeinsam mit Wissenschaftler*innen und Pädagog*innen entwickelte Schreiblernsystem.

griffix - für einen cleveren Schulstart!

Mehr Qualitätsprodukte der Marke Pelikan unter www.pelikan.com

Über Pelikan:

Kompetenz seit Generationen

Über 180 Jahre Erfahrung und Wissen in Schreiben und Malen - das ist Pelikan. Generationen sind mit der Marke groß geworden. Im weltweiten Premiumsegment vereint Pelikan exzellente Qualität, richtungsweisende Innovationen und edukative Konzepte mit perfekter Funktionalität und klarer Formsprache. Auch in der Entwicklung ist Pelikan Vorreiter. In Zusammenarbeit mit Lehrer*innen und Wissenschaftler*innen entstehen Schulprodukte, die die motorische Entwicklung und Schreibpräzision des Kindes von Anfang an fördern. Im Segment "Hochwertiges Schreiben" bietet Pelikan darüber hinaus handgefertigte Schreibgeräte "Made in Germany".

Pelikan im Internet:

www.pelikan.com und https://de-de.facebook.com/pelikan.de

