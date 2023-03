"Diese Ochsenknechts: Wein ist dicker als Blut!

Sky Deutschland

"Erfolgreich zu sein, ist für mich eine gewisse Freiheit, sich abnabeln zu können", hat Jimi eine klare Vorstellung von seiner Zukunft und möchte mit seiner Laura ins Wein-Business einsteigen - sehr zum Missfallen seines Bruders Wilson. Der geht auf Malta an Bord, um die nächsten Szenen für die Serie "Das Boot" zu drehen und seine Schauspielkarriere zu forcieren. Fern der Heimat in Afrika blüht Natascha auf: Ihr jahrelanges Engagement für Waisenkinder trägt Früchte und die Spendengelder werden an den richtigen Stellen eingesetzt. Doch zwei Ereignisse trüben die Stimmung: Während Cheyenne sich überraschend aus der Familien-WhatsApp-Gruppe verabschiedet, hat Jimi bei einer Weinprobe einen blutigen Unfall...

In Vinum Veritas?

Laura und Jimi haben eine neue Business-Idee: Sie wollen ihren eigenen Wein kreieren und reisen deshalb nach Zellertal in Rheinland-Pfalz. "Wir werden Geschäftspartner - Laura und ich wollen unseren eigenen Love-Juice auf den Markt bringen!", verkündet Jimi lachend. Doch nachdem Laura die erste Traube gekostet hat, stellt sie fest: "Ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich habe null Wein-Erfahrung." Und auch die Geschmäcker scheinen verschieden: Während es Jimi eher trocken-herb mag, steht Laura eher auf eine fruchtig-liebliche Rebe. "Da kann es Reibereien geben beim Geschmackstest", schwant Jimi Böses. Besonders pikant an seiner neuen Geschäftsbeziehung zu Laura: Ursprünglich entstand die Wein-Business-Idee zwischen ihm und seinem Bruder Wilson! "Ich wusste nicht, dass er mit Laura den Wein macht. Ich fand das schon etwas blöd", ist Wilson enttäuscht von Jimis Umdenken. Der ist sich allerdings keine Schuld bewusst: "Ich glaube, es ist schon okay. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich kann mich auch nicht immer um alle in der Familie kümmern!" Der Name des neuen Weines soll für Jimi und Laura jedenfalls Programm sein: "Wir hatten überlegt, dass wir den Wein `Gamechanger' nennen - weil wir zurzeit wie in einer Bubble sind und zu zweit gegen alle Vollgas geben mit unserem Projekt." Die letzte Weinprobe soll nun die Entscheidung bringen: Welche Rebsorten machen für Jimi und Laura die richtige Mischung? Schwungvoll will Jimi eine Flasche mit einem Messer entkorken, rutscht ab - und plötzlich fließt Blut!

Natascha Mama Afrika

Natascha ist in heller Vorfreude: Als Botschafterin der Organisation "Streetkids International", die sich in Tansania um Waisenkinder kümmert, darf sie vor Ort an der Eröffnung eines Kindergarten- und Schulneubaus teilnehmen. "Bei der Eröffnung dabei zu sein, ist das Highlight der Reise - das wird ein sehr aufregender Tag, nicht nur für die Kinder, auch für mich", weiß Natascha als mehrfache Mutter sehr gut, wie wichtig es ist, Kindern ein sicheres Zuhause zu geben. Beeindruckt von der geleisteten Arbeit der Initiatoren, inspiziert sie das neue Schulgelände und begrüßt die ersten Gäste aus dem Dorf. Alle sind gespannt, wie viele Kinder das neue Bildungsangebot demnächst wahrnehmen werden. Zurück auf dem Hotelzimmer entdeckt Natascha eine Überraschung auf ihrem Handy: Tochter Cheyenne hat sich wieder mal aus der Familien-WhatsApp-Gruppe verabschiedet. Was könnte diesmal der Grund gewesen sein? Natascha ist jedenfalls sauer: "Als Mutter muss man Grenzen ziehen - ich bin ja nicht ihre Freundin!" Doch schon beim Besuch ihrer "Streetkids" im Waisenhaus in Dar es Salaam hellt sich ihre Stimmung auf: "Ich bin happy, wenn diese Kinder zumindest eine Zukunft haben." Als die Kinder sogar ihr zu Ehren einen einstudierten Tanz aufführen, macht Natascha spontan mit, schwingt das Tanzbein und schwärmt: "Mein Herz geht auf!"

Wilson geht an Bord

Auf Malta wartet Wilson auf seinen nächsten Dreh-Einsatz in seiner Rolle als Funk-Gast "Nudel" für die 4. Staffel der Sky-Serie "Das Boot". Konzentriert liest er sich in Drehbuch und Background-Informationen ein, um für die Szenen besten vorbereitet zu sein. "Man ist natürlich auch nervös, ob man alles richtig macht - kommt alles so an, wie es sich der Regisseur vorstellt? Ich kann mir schon vorstellen, dass jemand ausgetauscht werden könnte, wenn er richtig Scheiße abliefert", hat Wilson großen Respekt vor der kommenden Aufgabe. Zu allem Überfluss konnten fast alle außer er die anstehenden Szenen vorab schon proben. Doch "Nudel" bringt nichts aus der Ruhe - auf geht´s zum Set, das für einen spektakulären Nacht-Dreh hergerichtet wurde. Mit seinen Serien-Kameraden bespricht Wilson die letzten Kleinigkeiten und ist gespannt auf die Szenen, an dessen Ende er sogar vom Boot ins Wasser springen soll...

B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher (u.a. Doku-Soap "Daniela Katzenberger", Dokumentation "Asternweg", ausgezeichnet mit dem deutschen Fernsehpreis), Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

