Die Miami Open 2023 mit Alexander Zverev täglich live und exklusiv bei Sky

Die Miami Open mit Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev und Dominic Thiem

Sky berichtet bis einschließlich Sonntag, 2. April täglich live

Paul Häuser, Stefan Hempel, Julian Jander, Michael Fuchs, Markus Gaupp und Marcel Meinert kommentieren

Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit WOW auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Matches live dabei sein

Unterföhring, 21. März 2023 - Zwar war in Indian Wells für Alexander Zverev bereits im Achtelfinale Schluss - der 25-jährige Hamburger unterlag dem späteren Finalisten Daniil Medvedev in einem intensiven, sehr unterhaltsamen und phasenweise hochklassigen Match knapp in drei Sätzen - doch die gezeigte Leistung Zverevs sollte ihn für das kommende ATP-Masters-1000-Event von Miami positiv stimmen.

Die Formkurve nach seiner langen Verletzungspause und dem schwierigen Start bei den Australian Open zeigt mittlerweile eindeutig nach oben, auch wenn er gegen Medvedev nur zwei seiner insgesamt 17 Breakchancen nutzen konnte.

Gegner Medvedev musste sich erst im Finale Carlos Alcaraz geschlagen geben, der nun wieder die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste ist. In Miami könnte der 19-jährige Spanier in Runde drei auf Andy Murray treffen, Zverev triff nach einem Freilos in Runde zwei auf den Sieger der Partie zwischen Taro Daniel und Arthur Rinderknech.

Sky überträgt bis einschließlich Sonntag, 2. April täglich live. An den Übertragungstagen kommentieren die Matches Stefan Hempel, Julian Jander, Michael Fuchs, Markus Gaupp, Marcel Meinert und Paul Häuser, der zugleich das Finale am Sonntag begleiten wird.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Sky berichtet live im deutschen, österreichischen und schweizerischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 - insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Die ATP Tour live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die ATP Tour Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben ( wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.

Das ATP Masters 1000 in Miami live bei Sky:

Mittwoch, 22.3., ab 16.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Donnerstag, 23.3., ab 16.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Freitag, 24.3., ab 16.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Samstag, 25.3., ab 16.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Sonntag, 26.3., ab 17.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Montag, 27.3., ab 17.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Dienstag, 28.3., ab 17.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Mittwoch, 29.3, die Viertelfinalspiele ab 21.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Donnerstag, 30.3., die Viertelfinalspiele ab 19.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Freitag, 31.3., erstes Halbfinale ab 19.00 Uhr, das zweite Halbfinale ab 01.00 Uhr jeweils auf Sky Sport Tennis

Samstag, 1.4., das Doppelfinale ab 18.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Sonntag, 2.4., das Finale ab 19.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

