"The Weeknd: Live at SoFi Stadium" ab 20. März bei Sky

Unterföhring (ots)

HBO Konzertspecial der "After Hours Til Dawn Tour" von The Weeknd aus dem SoFi Stadium in Los Angeles

Ab Montag 0.00 Uhr bei Sky und über WOW auf Abruf

Ab Montag, 20. März um 0.00 Uhr ist das einzigartige Konzertspecial "The Weeknd: Live at SoFi Stadium" von HBO über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW verfügbar. Das Konzertspecial ist aus dem SoFi-Stadion in Los Angeles und wurde 2022 während der ersten Etappe der "After Hours Til Dawn Tour" in den USA aufgezeichnet und zeigt den Sänger, wie er seine größten Hits aus seinen letzten Studioalben "After Hours" und "Dawn FM" performt.

Über "The Weeknd: Live at SoFi Stadium":

Vor ausverkauftem Haus in Los Angeles bringt The Weeknd seine Fans mit einem besonders intimen Konzertauftritt ganz nah an sich heran. "The Weeknd: Live at SoFi Stadium" wurde filmisch eingefangen, um die Zuschauer direkt auf die Bühne und ins Publikum zu bringen und ihnen einen Platz in der ersten Reihe bei der aufregenden 95-minütigen Setlist des Künstlers - einschließlich der Top-Hits "Starboy", "Blinding Lights", "Can't Feel My Face", "I Feel It Coming" und mehr - zu bieten. Mit seinen faszinierenden Tänzern, spektakulären Lasern und explosiver Pyrotechnik bringt The Weeknd (Gewinner von vier GRAMMY Awards, 20 Billboard Music Awards, sechs American Music Awards und einer Emmy®-Nominierung) vor der mit Spannung erwarteten Hauptrolle des Schauspielers in der kommenden HBO-Original-Dramaserie "The Idol" das Haus und das Wohnzimmer zum Beben.

"The Weeknd: Live at SoFi Stadium" wird von Micah Bickham inszeniert, von The Weeknd performt und von Contrast Films produziert; Executive Producer sind The Weeknd, La Mar C. Taylor, Jordy Wax und Micah Bickham; Co-Executive Producer ist Aaron Cooke.

Facts:

Originaltitel: "The Weeknd: Live at SoFi Stadium", Konzertevent, USA 2022, à ca. 95 Min., Performance: The Weeknd. Inszenierung: Micah Bickham. Executive Producer: The Weeknd, La Mar C. Taylor, Jordy Wax, Micah Bickham. Co-Executive Producer: Aaron Cooke.

Ausstrahlungstermine:

Ab Montag, 20. März um 0.00 Uhr ist das Konzertevent von HBO über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW im Original auf Abruf verfügbar.

