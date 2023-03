Sky Deutschland

"Diese Ochsenknechts": zwischen Hochzeitsglocken, Gemüse-Business und einer großen Reise!

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Screener der Episoden im Sky Screening Room

Bildmaterial im Sky-Fotoweb

Folge 6 am Montag, 20. März 2023 um 20:15 Uhr auf Sky One, sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar

Cheyenne und Nino haben es geschafft: Mir ihrem Ja-Wort gehen sie den Bund der Ehe ein und die Hochzeitsgesellschaft versinkt in einem Meer aus Freudentränen. Doch der Plan von Jimi und Laura, ihre eigene Verlobung am Tag der Hochzeit kund zu tun, drückt beim Brautpaar schwer auf die Stimmung. Zum privaten Glück möchte Jimi auch noch das berufliche hinzufügen und präsentiert sich als Botschafter eines Unternehmens für nachhaltige Nahrungsmittel-Kultur erstmals der Öffentlichkeit. Natascha packt derweil das Reisefieber: Sie engagiert sich seit vielen Jahren für benachteiligte Kinder in Afrika und möchte sich in Tansania endlich mal wieder ein eigenes Bild vor Ort machen.

"Ja, ich will!"

"Den Mann meiner Träume zu heiraten, was ab heute Wirklichkeit wird, ist schon aufregend", weiß Cheyenne und kann die letzten Momente bis zur Begegnung mit ihrem Nino vor dem Traualtar kaum aushalten. Überwältigt vom Anblick ihres zukünftigen Ehepartners, lassen Cheyenne und Nino ihren Tränen der Rührung freien Lauf und lauschen den Worten des Standesbeamten, der sie als verheiratetes Paar in einen neuen Lebensabschnitt entlässt. "Es ist für mich unmöglich, diesen emotionalen Moment zu beschreiben. Cheyenne ist einfach meine Traumfrau und wir wollen noch weitere Kinder - daran gibt es nichts zu rütteln!", weiß Nino um den Stellenwert dieses wichtigsten Tages in seinem Leben. "Ich habe Nino noch nie so weinen sehen - ich will mit ihm immer zusammenbleiben!", lässt auch Cheyenne keine Zweifel an der Richtigkeit ihrer Entscheidung. Doch ihr Bruder Jimi und seine Freundin Laura haben noch eine Überraschung parat, die das Brautpaar sichtlich irritiert, denn der neue Ring an Lauras Finger lässt keine Zweifel: Jimi hat seiner Herzdame spontan einen Heiratsantrag gemacht - und das am Hochzeitstag seiner Schwester! Dabei hatte Cheyenne es schon geahnt und schon vorher und eine klare Ansage an ihren Bruder gemacht: "Jimi, du kannst das gerne machen - aber nicht auf unserer Hochzeit, das ist unser Tag!" Ein handfester Eklat? "Meine Schwester fand es wohl nicht so cool, kann ich auch voll nachvollziehen - und das habe ich ja auch fast respektiert", gibt Jimi verschmitzt zu. Mit der Performance eines seiner alten Hits als tanzbares Hochzeitständchen für Cheyenne versucht er, die Gemüter schnell wieder zu beruhigen. Nach einer ausgiebigen Party bleibt am nächsten Tag nur noch eine Frage an die frisch Vermählten: Wie war die Hochzeitsnacht? "Wir hatten uns eigentlich mehr vorgenommen - bei uns war es aber eher die schnelle Nummer", lacht Nino und ist froh, den ganzen Hochzeitstrubel überstanden zu haben.

Jimis Gemüse-Business

Pressetermin bei Jimis neuem Business-Kooperationspartner "SIRPLUS" in Berlin: Als Markenbotschafter und mit Geschäftsbeteiligung an dem Unternehmen, das sich für nachhaltigere Verwertung von Lebensmitteln einsetzt, möchte der 31-Jährige nun voll durchstarten und sich ein neues Standbein aufbauen. Das Blitzlichtgewitter in der Firmenzentrale ist groß, als Jimi zusammen mit seinem Geschäftspartner die Firmenphilosophie präsentiert. Doch wird er die hohen Erwartungen, die der Geschäftspartner an ihn stellt, erfüllen können und sich voll reinhängen? "Ich glaube, seiner Meinung nach könnte ich noch mehr machen. Aber ich finde, für meine Verhältnisse ist das schon sehr gut", ist sich Jimi seines ausreichenden Engagements sicher. Für Jimis Freundin Laura ist es grundsätzlich erstmal wichtig, dass Jimi sich für die Zukunft wappnet: "Ich habe versucht, ihn zu kanalisieren: Dass man mit über 30 endlich mal schaut, wie man sich positioniert, die Zukunft plant und ein gewisses Business aufbaut!", gibt sie die Marschrichtung vor. Werden sich Jimis Vorstellungen von einem gesunden und zukunftsweisenden Business erfüllen können?

Natascha goes Afrika

Familienoberhaupt Natascha packt die Koffer, denn es geht auf große Reise: Seit 2009 ist sie Botschafterin für den gemeinnützigen Verein "Streetkids International", der sich in Tansania um die Aufnahme von Waisenkindern kümmert. Dabei ging es Natascha damals privat sehr schlecht, hatte sie sich doch frisch von ihrem Ehemann getrennt: "Es war alles nicht so nett zu der Zeit, ich war in keinem guten Zustand und hatte nichts mehr. Da hat mir jemand das Leben sehr schwer gemacht." Doch heute haben sich die Zeiten geändert und die Vorfreude auf die Reise ist groß. Endlich ist es wieder mal an der Zeit, die Kinder vor Ort zu besuchen und sich von der Verwendung der Spendengelder zu überzeugen, die sie bereits für den Verein sammeln konnte: "Wenn ich in Shows auftrete und Geld gewinne, dann geht alles in den Verein", zeigt Natascha ein großes Herz für ihre Kids in Afrika. Passend dazu will sie auch optisch für einen "Wow"-Effekt sorgen: Spontan hat die 58-Jährige eine spezielle Frisur-Idee und lässt sich von einer einheimischen Haarflechterin einen exotischen Zöpfe-Look verpassen! Wenig später wartet schon die nächste Station der Afrika-Mission: "Wir fahren in die Berge, wo ein Kindergarten und eine Schule eröffnet werden", zeigt sich Natascha glücklich und lässt sich auch nicht von der holprigen Anreise auf der Ladefläche eines Pick-Ups aus der Ruhe bringen.

B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Serie im Auftrag von Sky Deutschland.Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher (u.a. Doku-Soap "DanielaKatzenberger", Dokumentation "Asternweg", ausgezeichnet mit dem deutschen Fernsehpreis), Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell