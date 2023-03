"C.B Strike" im April mit vier neuen Episoden exklusiv bei Sky

Sky Deutschland

"C.B. Strike", Staffel drei, ab 25. April exklusiv auf Sky und auf dem Streamingdienst WOW

Wieder mit Tom Burke und Holliday Grainger in den Hauptrollen

Nach dem Roman "Böses Blut", dem fünften Teil der Cormoran-Strike-Reihe von "Harry Potter"-Autorin J. K. Rowling

Eine Koproduktion von BBC und HBO

Alle vorherigen Episoden bei Sky und über WOW auf Abruf

Die dritte Staffel der raffinierten HBO-BBC-Detektivserie " C.B. Strike" ist ab 25. April immer dienstags ab 21.20 Uhr in Einzelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar. In den vier neuen Episoden sind der verbitterte Kriegsveteran Cormoran Strike und seine patente Assistentin Robin einem Serienkiller auf der Spur. Alle vorherigen Episoden können ebenfalls über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW abgerufen werden.

Über "C.B Strike":

Cormoran Strike (Tom Burke) ist gerade in Cornwall auf Besuch bei seiner todkranken Ziehmutter, als ihn ein ungewöhnlicher Auftrag erreicht. Er soll einen Cold Case lösen: Anna Philipps (Sophie Ward), die Tochter der 1974 spurlos verschwundenen Margot Bamborough, möchte wissen, was damals passiert ist. Der Fall führt Strike und seine Assistentin Robin Ellacott (Holliday Grainger) nicht nur zurück in die 70er-Jahre, sondern auch in die Londoner Unterwelt - und schließlich auf die Spur eines immer noch lebensgefährlichen Serienkillers. Dabei haben die beiden auch mit privaten Problemen zu kämpfen: Strike muss von seiner bald sterbenden Ziehmutter Abschied nehmen und Robin von ihrer Ehe. Gleichzeitig ringen beide mit ihren unausgesprochenen Gefühlen füreinander.

Die HBO-BBC-Koproduktion basiert auf den Cormoran-Strike-Romanen "Der Ruf des Kuckucks", "Der Seidenspinner", "Die Ernte des Bösen", "Weißer Tod" und "Böses Blut", die "Harry Potter"- Erfolgsautorin J.K. Rowling unter dem Pseudonym Robert Galbraith veröffentlichte. Das flog auf, nachdem der erste Roman zwei Monate auf dem Markt war - und wurde zum Bestseller. Bei der Serien-Verfilmung wirkte Rowling als ausführende Produzentin mit. Tom Burke, bekannt aus "Only God Forgives", avancierte in der Titelrolle als schäbig-verbitterter Detektiv mit außergewöhnlichem Talent beim Ermitteln zum Kritikerliebling.

Facts:

Originaltitel: "C.B. Strike: Troubled Blood", Krimi-Dramaserie, GB 2022, Staffel 3, 4 Episoden à ca. 60 Min., Regie: Susan Tully. Executive Producer: Neil Blair, Ruth Kenley-Letts, J.K. Rowling, Jenny Van Der Lande. Drehbuch: J.K. Rowling, Tom Edge. Darsteller: Tom Burke, Holliday Grainger, Sophie Ward, Sarah Sweeney, Kerr Logan, Fionnula Flanagan, Kierston Wareing, Abigail Lawrie, Jessica Impiazzi, Ian Redford, u.a.

Ausstrahlungstermine:

Ab 25. April immer dienstags um 21.20 Uhr in Einzelfolgen auf Sky Atlantic sowie über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln. Alle vorherigen Episoden sind ebenfalls über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar.

