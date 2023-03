Sky Deutschland

Die nächste Generation der Bundesliga: Die Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren-Bundesliga und B-Junioren-Bundesliga und das DFB-Pokalfinale der Junioren live und exklusiv auf Sky

Sky sichert sich exklusiv alle Spiele der Endrunde der A- und B-Junioren-Bundesliga in der Saison 2022/23

Insgesamt elf Spiele: Je fünf Spiele der A-Junioren-Bundesliga und B-Junioren-Bundesliga Endrunde (ab Halbfinale) und das U19 DFB-Pokalfinale

Alle Spiele auch frei empfangbar auf dem Sky Sport YouTube Channel, auf skysport.de und in der Sky Sport App

Unterföhring, 16. März 2023 - Sky hat seine Zusammenarbeit mit dem DFB im Bereich Jugendfußball ausgeweitet und wird in dieser Saison alle Spiele der Endrunde der A- und B-Junioren-Bundesliga sowie das DFB-Pokalfinale der Junioren live und exklusiv übertragen. Sämtliche Partien sind zudem frei empfangbar auf dem Sky Sport YouTube Channel, auf skysport.de und in der Sky Sport App. Sky wird die Spiele von vor Ort präsentieren und Sky Sport News die Endrunde im Rahmen der News-Berichterstattung begleiten.

Die insgesamt elf Partien werden alle im April ausgetragen - acht Spiele davon beginnen zur festen Anstoßzeit um 11 Uhr (ab 10.45 Uhr live auf Sky). Los geht's mit den Halbfinal-Hinspielen der B-Junioren-Bundesliga, die am 1. bzw. 2. April ausgetragen werden (jeweils ab 10.45 Uhr live auf Sky), die Rückspiele finden dann eine Woche später am Ostermontag, 10. April, statt (live ab 13.00 bzw. 15.15 Uhr). Das B-Junioren-Bundesliga- Finale ist dann am 16. April.

Die Endrunde der A-Junioren-Bundesliga startet Ostern, 9. April bzw. 10. April mit den Halbfinal-Hinspielen, die Rückspiele finden am 14. April bzw. 15. April statt. Das A-Junioren-Bundesliga Finale wird voraussichtlich am 23. April ausgetragen. Das DFB-Pokalfinale der A-Junioren überträgt Sky am 30. April.

Aktuelle Informationen zu den Spielansetzungen sind abrufbar unter: https://www.dfb.de/news/detail/endrunde-der-a-junioren-zeitgenau-angesetzt-249260/ und https://www.dfb.de/news/detail/u-17-meisterschaft-ansetzungen-stehen-fest-249270/

Charly Classen, Executive Vice President Sport bei Sky Deutschland: "Die Junioren-Bundesliga ist eine tolle Ergänzung unseres Portfolios und bereits in der letzten Saison haben wir mit den Spielen der Junioren-Bundesliga im TV mehr als halbe Million Zuschauer erreicht. Um den deutschen Jugendfußball zu unterstützen und ihm eine größere Bühne zu geben, werden die Spiele dieses Jahr auf unserem Sky Sport YouTube Channel, auf skysport.de und in unserer Sky Sport App frei empfangbar sein. Letztendlich lebt Fußball von der Motivation und der Leidenschaft der Fans und das wollen wir unterstützen."

