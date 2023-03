Sky Deutschland

Die NHL bei Sky: zwei lange Eishockey-Samstage und insgesamt 25 Spiele bis Ende März live und exklusiv

Jeweils drei Live-Spiele in Folge an den Samstagen 18. und 25. März

Die deutschen Stars live: unter anderem jeweils vier Spiele von Leon Draisaitls Oilers und den Red Wings mit Moritz Seider sowie drei Spiele der Sabres und JJ Peterka

"Spin-O-Rama - Dein NHL Magazin" am Donnerstag, 30.3. ab 21.05 Uhr auf Sky Sport Mix

Die NHL live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW

Unterföhring, 13. März 2023 - In einem Monat starten in der NHL die Stanley Cup Playoffs. Welche Teams sich die Playoff-Plätze bzw. die besten Ausgangspositionen sichern können und ob die Boston Bruins auf Rekordkurs bleiben, können Eishockey-Fans bei Sky erleben. Insgesamt dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer bis Ende März auf insgesamt 25 exklusive Live-Spiele freuen.

Die Highlights der kommenden beiden Wochen sind zwei vollgepackte Eishockey-Samstage. Am 18. und 25. März berichtet Sky jeweils ab 18.00 Uhr live und überträgt an beiden Tagen jeweils drei Spiele hintereinander live. An diesem Samstag eröffnen die Detroit Red Wings mit Moritz Seider gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche den langen NHL-Abend bei Sky. Um 21.00 Uhr folgen Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers mit ihrem Auswärtsspiel bei den Seattle Kraken (wahlweise auch mit deutschem Kommentar), ehe ab 1.00 Uhr die New York Rangers und die Pittsburgh Penguins übernehmen.

Eine Woche später geht es ebenfalls um 18.00 Uhr mit der Partie der Boston Bruins gegen die Tampa Bay Lightning (wahlweise auch mit deutschem Kommentar) los. Es folgen um 22.00 Uhr die Spiele der Buffalo Sabres mit JJ Peterka bei den New York Islanders und der Edmonton Oliers gegen die Vegas Golden Knights.

Eine weitere Begegnung zur besten Sendezeit zeigt Sky an diesem Sonntag (18.3.) ab 18.00 Uhr live und mit deutschem Kommentar, wenn die Buffalo Sabres die Boston Bruins empfangen. In den kommenden zwei Wochen dürfen sich die Eishockey-Fans in Deutschland auf jeweils vier Live-Spiele mit Leon Draisaitl und Moritz Seider sowie drei mit JJ Peterka freuen.

Neben den täglichen Live-Übertragungen versorgt Sky die Fans im täglichen Highlight-Magazin "NHL On the Fly" mit allem Wissens- und Sehenswertem aus der Liga. In "Spin-O-Rama - Dein NHL Magazin" am Donnerstag, 30.3. ab 21.05 Uhr werden alle wichtigen Themen rund um die Liga besprochen.

Außerdem zeigt Sky unabhängig vom Live-Spielplan immer zwischen 11 und 12 Uhr des Folgetags ausführliche 15-minütige Zusammenfassungen von allen Partien der Edmonton Oilers, Detroit Red Wings und Ottawa Senators. Somit können die Fans von Leon Draisaitl, Moritz Seider und Tim Stützle die deutschen Stars bei Sky auch dann verfolgen, wenn die Partie in der Nacht bzw. am Vorabend nicht live übertragen wird.

Die Live-Übertragungen der NHL bei Sky bis Ende März:

Nacht auf Donnerstag, 16.3.:

0.00 Uhr: Toronto Maple Leafs - Colorado Avalanche auf Sky Sport Mix

Nacht auf Freitag, 17.3.:

0.00 Uhr: New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning auf Sky Sport Mix

Nacht auf Samstag, 18.3.:

0.00 Uhr: Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Samstag, 18.3.:

18.00 Uhr: Detroit Red Wings - Colorado Avalanche auf Sky Sport 4

21.00 Uhr: Seattle Kraken - Edmonton Oilers (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport 4

1.00 Uhr (in der Nacht auf Sonntag): New York Rangers - Pittsburgh Penguins auf Sky Sport Mix

Sonntag, 19.3.:

18.00 Uhr: Buffalo Sabres - Boston Bruins (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport Mix

0.00 Uhr: Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils auf Sky Sport Mix

Nacht auf Dienstag, 21.3.:

0.00 Uhr: Detroit Red Wings - Florida Panthers auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

3.00 Uhr: Edmonton Oilers - San Jose Sharks auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Mittwoch, 22.3.:

0.00 Uhr: New York Rangers - Carolina Hurricanes auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Donnerstag, 23.3.:

1.00 Uhr: Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Freitag 24.3.:

0.00 Uhr: Carolina Hurricanes - New York Rangers auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Samstag, 25.3.:

0.00 Uhr: Buffalo Sabres - New Jersey Devils auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Samstag, 25.3.:

18.00 Uhr: Boston Bruins - Tampa Bay Lightning (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport 1

22.00 Uhr: New York Islanders - Buffalo Sabres auf Sky Sport Mix

3.00 Uhr (in der Nacht auf Sonntag): Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Sonntag, 26.3.:

21.00 Uhr: Arizona Coyotes - Colorado Avalanche auf Sky Sport Mix

4.30 Uhr (in der Nacht auf Montag); Los Angeles Kings - St. Louis Blues auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Dienstag, 28.3.:

1.30 Uhr: New York Islanders - New Jersey Devils auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Mittwoch, 29.3.:

1.00 Uhr: Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

4.00 Uhr: Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Donnerstag, 30.3.:

1.30 Uhr: Toronto Maple Leafs - Florida Panthers auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Freitag, 31.3.:

1.00 Uhr: New Jersey Devils - New York Rangers auf Sky Sport Mix

Nacht auf Samstag, 1.4.:

2.00 Uhr: Winnipeg Jets - Detroit Red Wings auf Sky Sport Mix

