Pressemeldung des rbb Verwaltungsrates: rbb-Verwaltungsrat kündigt Dienstvertrag von Patricia Schlesinger fristlos

Berlin (ots) - Der geschäftsführende Intendant des Rundfunk Berlin-Brandenburg, Hagen Brandstäter, hat angekündigt, dass die Geschäftsleitung des Senders ein Ende der Bonus-Zahlungen anstrebt und in diesem Jahr keine zusätzlichen Zahlungen in Anspruch nehmen wird. In der Sendung "rbb-Spezial der Talk" sagte er: "Wir sind uns in der Geschäftsleitung einig, dass dieses System der leistungsorientierten Vergütung für ...

mehr