Ehemalige Audi-Managerin Kristin Harder wird neue Global Head of Strategy and Partnerships beim Ad Tech Unternehmen Cartelux

München/Sunshine Coast (ots)

Harder kommt nach neun Jahren beim deutschen Automobilhersteller Audi zu Cartelux

Das Unternehmen hat eine Plattform zur Erstellung, Ausspielung und Messung lokaler, digitaler Kampagnen erschaffen

Das australische Ad Tech Unternehmen Cartelux hat die ehemalige Audi Global Head of Media Managerin Kristin Harder zur Global Head of Strategy and Partnerships ernannt.

In ihrer neuen Funktion wird Kristin Harder die strategische Ausrichtung des Unternehmens steuern, Marketinginitiativen starten und die globalen Partnernetzwerke von Cartelux ausbauen.

Kristin Harder kommt von Audi, wo sie während ihrer neunjährigen Tätigkeit die Bereiche Marketingkommunikation, Events und Sponsoring für China, den wichtigsten Einzelmarkt von Audi, leitete. Im Anschluss übernahm sie im Bereich Sales Media globale Marketingverantwortung, dabei erweiterte Kristin Harder die auf traditionelle Medien ausgerichtete Abteilung um einen Content-Hub für Performance Marketing. Sie übernahm globale Medienverantwortung und entwickelte Geschäftspartnerschaften mit großen Technologie- und Social-Media-Unternehmen, führte Medienstrategien ein und pilotierte verschiedene Ad-Tech-Tools.

Harder freut sich über die Gelegenheit, ihre internationale Erfahrung in der schnelllebigen Startup-Welt anzuwenden, Cartelux verändert die Zukunft des Einzelhandelsmarketings globaler Marken.

"Die Cartelux Plattform löst eine langjährige Herausforderung im globalen Kampagnenmanagement, indem es Einzelhandelsnetzwerke nahtlos in den Kampagnen- und Medieneinkaufsprozess integriert", sagt Kristin Harder Cartelux Global Head of Strategy and Partnerships.

"Ich liebe es den so genannten lower funnel mit Kreativität aufzuladen und Synergien zwischen Brand Marketing und Sales voll auszuschöpfen. Cartelux hat in diesem Bereich echte Innovationen hervorgebracht, indem es eine einfache, zeit- und kosteneffiziente Plattformlösung anbietet", so Harder weiter.

"Kristin Harders globale Erfahrung und ihr Verständnis für das komplexe Umfeld des Automobilhandels in Kombination mit ihrem globalen Marketing- und Medienhintergrund passen perfekt zu unserem Unternehmen. Ich freue mich, sie als Teammitglied gewinnen zu können, um das Unternehmen gemeinsam weiterzuentwickeln", sagt Cartelux-Gründer und Chief Executive Officer Joshua Williams.

Kristin Harder stößt zu einem Team von Cartelux, das sich aus ehemaligen Führungskräften der Automobilindustrie zusammensetzt, darunter Global Industry Lead Automotive Raoul Picello, General Manager EMEA Hervé Genin und Global General Manager Patrick Doble.

Über Cartelux

Das australische Ad-Tech-Unternehmen Cartelux wurde 2020 von dem Unternehmer Joshua Williams gegründet, um digitale Werbung zu vereinfachen. Cartelux hat seinen Sitz an der Sunshine Coast, Australien. Das Unternehmen betreibt die am einfachsten zu bedienende Plattform zur Erstellung, Verstärkung und Messung lokaler, digitaler Kampagnen auf höchstem professionellen Niveau. Cartelux ermöglicht auch Unternehmen mit kleinsten Mediabudgets professionelle Kampagnen und die Teilhabe am globalen, digitalen Wissenspool. Die agile Plattform bietet eine reibungslose Integration, wobei das Produktangebot die gesamte digitale Werbelandschaft einschließlich der Google- und Meta-Ad-Tools umfasst.

Original-Content von: Cartelux, übermittelt durch news aktuell