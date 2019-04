Sky Deutschland

Derbyzeit im Titelrennen: Der BVB gegen Schalke am Samstag, der FC Bayern in Nürnberg am Sonntag live bei Sky

- Die Original Sky Konferenz am "Super Samstag" ab 14.00 Uhr, unter anderem mit dem Revierderby Dortmund gegen Schalke

- Das "Krombacher Topspiel der Woche" VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach am Samstag ab 17.30 Uhr live

- Der "Super Sonntag" ab 14.30 Uhr mit 1. FC Nürnberg - FC Bayern München

- Direkte Duelle im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga: 1. FC Union Berlin - Hamburger SV und SC Paderborn - 1. FC Heidenheim am Sonntag ab 13.00 Uhr live und exklusiv bei Sky

So eng war der Titelkampf in der Bundesliga seit über 20 Jahren nicht mehr. Das letzte Mal, dass nach 30 Spieltagen den Tabellenführer und den Zweiten nur ein Punkt trennte, war in der Saison 1997/98 das Meisterschaftsrennen zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Bayern. Dieses Mal ist es der Rekordmeister, der den Vorsprung über die verbleibenden vier Spieltage ins Ziel bringen muss.

Nur Sky überträgt am Samstag und Sonntag die Begegnungen beider Titelkontrahenten live. Insgesamt zeigt Sky am "Super Samstag" und "Super Sonntag" acht Partien des 31. Spieltags und berichtet jeweils sieben Stunden live.

Alle Begegnungen am Samstagnachmittag zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. In Dortmund empfängt der BVB den FC Schalke zum Revierderby. Als beide Klubs letztmals im Signal-Iduna-Park aufeinandertrafen, endete die Begegnung nach einer historischen Aufholjagd der Königsblauen 4:4. Dieses Mal sind die Vorzeichen andere: Der Titelhoffnung in Dortmund steht die Abstiegsangst auf Schalke gegenüber. Noch nie lagen die beiden Rivalen vor einem Derby weiter auseinander als die 42 Punkte, die sie derzeit in der Tabelle trennen.

Ab 14.00 Uhr begrüßt Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer zum "Super Samstag". An ihrer Seite werden die Sky Experten Didi Hamann und Reiner Calmund sämtliche Partien besprechen und die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight Show" analysieren. In den weiteren Partien am Samstagnachmittag treffen Leipzig auf Freiburg, Frankfurt auf Hertha, Düsseldorf auf Bremen und Hannover auf Mainz.

Das Bundesliga-Debüt von Nico Willig bei Stuttgart - Gladbach am Samstagabend

Am Samstagabend empfängt der VfB Stuttgart im "Krombacher Topspiel der Woche" Borussia Mönchengladbach. Die letzten Hoffnungen der Schwaben ruhen auf Trainer Nico Willig, der seine Premiere in der Bundesliga feiert. Die Gladbacher wollen weiter Anschluss an Platz vier halten. Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann melden sich um 17.30 Uhr live aus der Mercedes-Benz-Arena.

Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD können Sky Q Kunden die Partie auch auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD erleben. Als besonderer Service steht ab 18.20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 HD auch das Scoutingfeed der Begegnung zur Verfügung. Hier haben Fans die Möglichkeit, die Partie in der Totalen zu verfolgen.

Der "Super Sonntag" mit Nürnberg - Bayern

Komplettiert wird der Spieltag mit zwei Begegnungen am "Super Sonntag", durch den Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann ab 14.30 Uhr führen. In der frühen Partie trifft die TSG Hoffenheim auf den VfL Wolfsburg. Im Anschluss trifft dann der 1. FC Nürnberg auf den FC Bayern. Im fränkisch-bayerischen Derby wollen die Nürnberger mit einer Überraschung weitere Punkte im Abstiegskampf sammeln. Der Rekordmeister braucht seinerseits jeden Punkt, um vor dem Konkurrenten aus Dortmund zu bleiben.

"Bundesliga kompakt" mit Augsburg - Leverkusen am Freitag

Bereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt" unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführliche Spielzusammenfassung der Partie zwischen dem FC Augsburg und Bayer Leverkusen.

Direkte Duelle im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga am Sonntag

Auch in der 2. Bundesliga rückt die Entscheidung näher. Insbesondere an der Tabellenspitze werden an diesem Wochenende möglicherweise entscheidende Punkte vergeben. Der HSV, aktuell Tabellenzweiter, tritt beim Vierten Union Berlin an. Parallel dazu empfängt der derzeitige Dritte aus Paderborn den 1. FC Heidenheim, der auf Rang fünf lauert. Beide Spiele überträgt Sky ab 13.00 Uhr sowohl als Einzelspiele als auch in der Konferenz live. Alle neun Partien des 31. Spieltags in der 2. Bundesliga überträgt Sky von Freitag bis Montag live und exklusiv.

Der 31. Bundesliga-Spieltag bei Sky:

Freitag:

22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Highlights von FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Super Samstag:

14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

15.15 Uhr: Borussia Dortmund - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

15.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

15.15 Uhr: Fortuna Düsseldorf - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

15.15 Uhr: RB Leipzig - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 5 HD

15.15 Uhr: Hannover 96 - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 6 HD

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

17.30 Uhr: Das "Krombacher Topspiel der Woche" VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport UHD und im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

Super Sonntag:

10.45 Uhr: "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD

14.30 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg und 1. FC Nürnberg - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

