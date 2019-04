Sky Deutschland

Der Winter hält Einzug: "Game of Thrones" auf Sky entführt Millionen nach Westeros

- Erste Folge des HBO-Fantasy-Epos erreicht innerhalb der ersten Woche netto insgesamt 1,92 Millionen Seher im TV und erzielt weitere 1,52 Millionen Abrufe über non-lineare Verbreitungswege von Sky - Durchschnittliche Sehbeteiligung von 2,15 Millionen binnen einer Woche über alle Verbreitungswege hinweg - Erstausstrahlung der zweiten Folge sahen um 3 Uhr morgens 552.000 Zuschauer, die Wiederholung um 20.15 Uhr sahen 816.000 Zuschauer - Neue Folgen von "Game of Thrones" immer ab montags auf Sky und Sky Ticket Unterföhring, 24. April 2019 - Zwei Jahre mussten "Game of Thrones"-Fans auf die finale Staffel des weltweit erfolgreichen Fantasy-Epos warten. Am Montag, den 18. April 2019, fiel endlich der Startschuss: Um 3 Uhr morgens meldeten sich Jon Schnee, Daenerys Targaryen und die weißen Wanderer zurück auf Sky. Die erste Folge "Winterfell" erreichte innerhalb einer Woche 1,92 Millionen Seher im TV* und weitere 1,52 Millionen Abrufe** über die non-linearen Verbreitungswege Sky Go, Sky Ticket und On Demand. Die durchschnittliche Sehbeteiligung der ersten Episode lag über alle Verbreitungswege hinweg binnen einer Woche bei 2,15 Millionen*** und damit 22 Prozent über der ersten Episode der siebten Staffel. Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "'Game of Thrones' ist das heiß erwartete, unangefochtene Serienhighlight des Jahres. Jetzt wollen wir und unsere Kunden wissen: Wer wird am Ende auf dem Eisernen Thron sitzen? Die Antwort erhalten Fans in Deutschland und Österreich als erstes exklusiv auf Sky und Sky Ticket. Auch Kurzentschlossene können mit Sky Ticket ganz schnell, einfach und flexibel in die Welt von Westeros einsteigen und die neusten Folgen zeitgleich zum US-Start streamen." Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Das absolute 'GoT-Fieber' ist ausgebrochen: Egal ob klassisch im TV oder auf Abruf, ob gleich morgens um drei oder später: Millionen Fans schalten ein. Mit 'Game of Thrones' bietet Sky schlichtweg das begehrteste fiktionale Programm, das derzeit weltweit am Markt zu finden ist. Ein Traum für die Werbetreibenden, denn hier trifft hochqualitativer Content mit Suchtcharakter auf extrem starke Reichweiten. Das Ergebnis ist Werbewirkung auf Top-Niveau." Die zweite Folge der achten Staffel erreichte am Erstausstrahlungstag (22.04.2019) linear um 3 Uhr morgens 552.000 Zuschauer, um 20:15 Uhr 816.000 Zuschauer sowie um 22:20 Uhr 85.000 Zuschauer. Non-lineare Reichweiten liegen hierzu noch nicht vor. "Game of Thrones"-Ausstrahlungstermine: Neue Folgen immer montags um 3:00 Uhr auf Sky Atlantic HD, sowie ab ca. 4:00 Uhr auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf und um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic Thrones HD. Pro Woche eine Episode. Über Sky Ticket: Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange Vertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der monatlich kündbare Service besticht durch sein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS und Android Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar. Quellen: *Quelle Netto-Reichweite: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.1, 15.04.2019-22.04.2019, Seherkriterium: min. 60 Sekunden konsekutiv, Marktstandard: TV, Datenpaket 2859 vom 24.04.2019 **Sky, Unique Views; Zeitraum: 15.04.2019 -22,04.2019 ***linear: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.1, 15.04.2019-22.04.2019, Marktstandard: AGF-StandardTV, Datenpaket 2859 vom 24.04.2019; nonlinear: Sky, 15.04.2019-22.04.2019 Über Sky Deutschland: Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

